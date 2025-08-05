Белорусы поспорили в TikTok из-за декретниц, которые «получают больше, чем на работе»

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Опубликовано: 05.08.2025 14:26 , Обновлено: 05.08.2025

На видеоплатформе TikTok, которая превратилась в настоящую социальную сеть, под роликом одной из белорусок в декретном разгорелся жаркий спор по поводу размера ежемесячных выплат, которые в Беларуси получают родители, воспитывающие маленьких детей. За сутки ролик набрал больше 100 тыс. просмотров, а дискуссия под ним развернулась почти на 1,5 тыс. комментариев.

Поводом для самого ролика стал комментарий под одним из предыдущих видео автора, многодетной мамы из Беларуси. В нём утверждалось, что женщины в декретном отпуске в Республике получают “больше, чем люди, которые впахивают на работе”. Саму женщину в такой позиции больше смутила не столько претензия относительно большого размера государственного пособия по уходу за ребёнком, сколько попытка поставить знак равно между зарплатой работающего человека и пособием на ребёнка.

Автор отметила, что работающий человек свою зарплату тратит на себя, а пособие уходит на обеспечение малыша - покупку памперсов, смесей, одежды, из которой дети быстро вырастают. При этом работать маме в декрете приходится, по словам женщины, не меньше других, а расхожее мнение о том, что для молодых мам декрет - это отпуск, коим он официально называется, весьма далёк от истины.

“Если не хочешь работать, хочешь ничего “не делать”, получать больше, чем на работе - иди в декрет”, - с сарказмом предложила автор ролика.

“Очень хорошие” или “на выживание”?

Комментаторы, как водится, разделились на два лагеря - тех, кто поддержал автора, и тех, у кого иной взгляд на проблему. Многие пользователи заявили, что пособия по уходу за ребенком до 3 лет могут превышать зарплаты работающих граждан, усмотрев в этом “стимул не работать” для молодых девушек, а уходить в декрет и “жить за счёт государства”.

“Раньше таких декретных не было. Надо рассчитывать на свой бюджет. У некоторых стажа вообще нет, а рожают одного за другим — просто работать неохота”, — высказала своё мнение одна из зрительниц.

“Пособие на ребенка — это налоги работающих. Почему я должен содержать чужих детей?” — возмутился другой.

“Декретные теперь очень хорошие, когда я рожала своих деток декретные были маленькие и старались поскорее на работу выйти, чтобы денег заработать. Теперь декретные больше чем у некоторых зарплаты. А зарплату тратят не только на себя, но и на несовершеннолетних подросших детей”, - парировала третья на замечание автора относительно того, что зарплату человек тратит только на себя.

Некоторые обратили внимание, что с годами размер пособий неизменно растёт, и сравнили их с советскими временами, когда выплаты были мизерными, а декретный отпуск длился всего год.

“Мы растили детей без памперсов, стирали пеленки вручную — и ничего, выжили”, - написал один из комментаторов.

“Почему ваших детей должны обеспечивать из наших налогов? На моих детей, когда-то платили пособие, которого не хватало даже на одну пачку памперсов. И мы не возмущались и ни у кого ничего не просили”, - поддержал его другой.

[inf]По данным Министерства труда Беларуси, с 1 августа пособия по уходу за ребенком до 3 лет пересмотрели в связи с ростом среднемесячной заработной платы, подняв сразу на 8,2%. На данный момент размер этого пособия составляет:

на первого ребенка (35% СЗП) – 931,91 руб. (+70,49 руб.);

(+70,49 руб.); на второго и последующих детей (40% СЗП) – 1065,04 руб. (+80,56 руб.);

(+80,56 руб.); на ребенка-инвалида (45% СЗП) – 1 198,17 руб. (+90,63 руб.).

Номинальная начисленная средняя заработная плата (то есть до вычета обязательных налогов и отчислений в фонд соцзащиты) в июне в стране, согласно данным Белстата, составила 2717,8 рубля , то есть более чем в 2 раза больше детского пособия.[/inf]

Отозвавшиеся в комментариях молодые мамы, в свою очередь, отметили, что само пособие не покрывает даже базовых расходов на маленького ребёнка и во многих случаях не сопоставимо с зарплатами специалистов в перспективных областях и по востребованным специальностям.

“Я до беременности получала 3500, +3000 подработки, а сейчас мне на днях рожать - сижу и плачу, как я выживу с ребёнком за 900 рублей на арендном жилье, без мужа. На что я подписалась?” - поделилась своим опытом одна девушка.

“Конечно на сегодняшний день это ничтожная сумма. На выживание! С сегодняшними ценами должно быть 2 000 хотя бы! Эта сумма на двоих на ребенка и маму. Хорошо если папа хорошо зарабатывает! Вот поэтому и не хочет молодежь особо рожать!” - высказалась другая.

“До декрета моя зарплата была в 5 раз больше и мне было сложно уйти на такую сумму и остаться без дохода, потому что с ребенком на эти деньги не прожить”, - заявила третья.

Привязать к зарплате или отменить вовсе?

Многие женщины также поддержали автора ролика в том, что декретный отпуск - это тоже своеобразная работа, за которую государство платит женщине, воспитывающей для него же нового работника.

“Я лучше буду на работу ходить, мало того, что памперсы стоят пол декретных, так ещё и устаёшь и не спишь. Мамы - это герои”, - обратила внимание на этот аспект декретного отпуска одна из зрительниц.

Некоторые также высказались за то, чтобы привязать размер пособий на детей к размеру зарплаты, которую получала молодая мать до декретного, другие, наоборот, предложили отменить отменить выплаты на ребёнка вовсе.

“Почему это должно делать государство? Всегда этим вопросом занимались родители - вы родили вы и растите”, - заявила одна из сторонниц отмены декретных.

Ранее Telegraf.news рассказал об обращении многодетной мамы из Минска, которая публично дала президенту Беларуси Александру Лукашенко ответ на его майское заявление о том, “белоруски не хотят рожать”. Женщина озвучила своё предложение, как повысить рождаемость в стране.

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