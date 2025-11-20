Белорусы обогнали украинцев среди всех иностранных работников в Литве. Где работают и сколько получают?

Опубликовано: 20.11.2025 15:34 , Обновлено: 20.11.2025

Согласно опубликованной официальной статистике, белорусские работники обогнали украинцев по количеству занятых рабочих мест в соседней Литве. Власти этой страны утверждают, что основной приток был в 2024 году.

Всего же за пять лет — с 2020 по 2025 год — в Литве число работников из стран, не входящих в ЕС, выросло более чем в 20 раз. Если в начале 2020 года их было лишь 6,8 тысячи, то сейчас там насчитали 154 тысячи. Причём именно белорусы стали одними из самых многочисленных, обогнав даже украинцев, которые активно осваивают просторы Европы после вынужденного отъезда с родины.

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Согласно данным Центра государственного стратегического анализа Литвы (STRATA), в 2024 году в Литве работали 46 544 гражданина Беларуси. Это больше, чем из любой другой страны. На втором месте — Украина с 39 791 работником, на третьем — Узбекистан (7 199 человек). Для сравнения, из России в Литве работают 6 094 человека, из Индии — 4 660.

Где работают и что зарабатывают?

«Большинство иностранцев работает в крупных городах — Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и т.д., то есть там, где больше всего работодателей», — прокомментировала LRT.lt пресс-секретарь Службы занятости Литвы UŽT Мильда Янкаускене.

Причём около половины всех иностранцев из третьих стран (а это как раз в основном белорусы, украинцы, россияне и узбеки) трудятся в сфере транспорта и складирования — около 78 тысяч человек. На втором месте — строительство, где заняты 28 тысяч мигрантов.

В STRATA утверждают, что большинство мигрантов в Литве занимают должности, не требующие высокого уровня профессионализма. Согласно статистике, 83,5% граждан третьих стран заняты на позициях средней квалификации.

По словам главного аналитика STRATA Гедре Белецкене, на должностях средней квалификации, где работает большинство иностранцев, их средняя зарплата примерно на 11% ниже, чем у граждан Литвы — 1472 и 1630 евро соответственно.

«Эта разница позволяет говорить о потенциальном риске неравенства, когда иностранцы оказываются в менее выгодном положении, чем местные работники», —расскзала Белецкене.

В то же время, на высококвалифицированных должностях зарплаты иностранцев в среднем примерно на 13% выше, чем у литовцев. Но таких счастливчиков среди мигрантов — меньшинство - 9,6%.

Согласно официальным данным, женщины составляют лишь 16% от всего количества трудовых мигрантов.

“Скорые решения”

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время поездки в Мозырь, что в ближайшее время будут приняты некоторые решения, касающиеся белорусов, которые уехали работать за границу.

Президент отметил, что многие граждане уезжают на заработки, в том числе в Россию и Польшу. При этом он отверг заявления, что в Польшу из Беларуси уехало около миллиона человек.

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