Лукашенко пообещал «скорые решения» для уехавших белорусов

Опубликовано: 06.11.2025 14:27 , Обновлено: 06.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время поездки в Мозырь, что в ближайшее время будут приняты некоторые решения, касающиеся белорусов, которые уехали работать за границу.

Президент отметил, что многие граждане уезжают на заработки, в том числе в Россию и Польшу. При этом он отверг заявления, что в Польшу из Беларуси уехало около миллиона человек. По его словам, в Польшу, «съехало 10-12 тыс.».

При это Александр Лукашенко заявил, что не считает нужным сохранять для уехавших на заработки в другие страны бесплатную медицину.

«А зубок лечить они едут в Гродно. А почему? Потому что тут бесплатно. Бесплатно ничего не бывает. Это бюджет – государство платит за вас. Поэтому и здесь будет принято решение», – пообещал он.

При этом Александр Лукашенко уточнил, что не против работы белорусов за рубежом, “особенно в России”, где нехватка рабочих рук, но считает, что за услуги внутри страны уехавшие граждане должны платить сами.

«Поехал, ты ищешь хорошее место, где заработать, – правильно, препятствовать не будем… Но ты, получив хорошие деньги, сюда приедь, заплати. Мы тебе выдернем и зуб, что угодно. Но только за твой счет», – сказал Лукашенко.

В то же время он призвал белорусов всё-таки работать внутри страны: «Работайте на своей земле. Нищими не были и не будем». А чиновникам приказал для остановки оттока кадров вовремя платить “нормальную зарплату”.

«Какое бы у вас ни было предприятие – убыточное, заброшенное – умрите, но людям зарплату заплатите. Это – главное. Если мы не будем платить нормальную зарплату – мы будем терять людей».

В Беларуси Белстат или МВД не публикуют статистику уехавших из страны по тем или иным причинам граждан. Однако в последнее время чиновники и Президент стали чаще призывать белорусов искать себе место на родине, а не за границей. При этом в стране, как и во многих других в Европе и мире, наблюдается снижения количества и старение населения.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный банк Беларуси сообщил, что с начала года и по конец сентября 2025 года белорусы получили из-за границы посредством систем денежных переводов 117,2 млн долларов.

И это только то, что прошло через банки. Напомним, что при пересечении границы нужно декларировать только суммы свыше 10 тысяч долларов. Остальное можно везти, не оглашая сумм.

Белорусы получили из-за границы миллионы долларов. А сколько отправили туда?