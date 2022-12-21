Белорусским магазинам снова разрешили разделывать тушки. Но не все

Опубликовано: 21.12.2022 11:21 , Обновлено: 21.12.2022

Совет министров Беларуси принял постановление № 885 от 19 декабря 2022 г., в котором отменил запрет для белорусских магазинов разделывать тушки птицы. Однако есть исключение.

Раньше в магазинах нельзя было разделывать тушки всех птиц. Однако согласно новому документу запрет действует только на тушки кур и цыплят-бройлеров.

А вот другой птицы, например, индейки или утки, разделывать магазинам разрешили

Документ вносит изменение в постановление Совета Министров от 22 июля 2014 года №703.

Напомним, в середине октября правительство Беларуси запретило магазинам и торговым сетям продавать части тушек птицы (включая полутушку, четвертину переднюю и заднюю, грудку, филе, окорочок, голень, бедро, крыло, спинку), если они не были разделаны на мясоперерабатывающих, птицеводческимх и сельскохозяйственных предприятиях.

Этому предшествовало возмущение Александра Лукашенко ценами на «дохлые» курицы в белорусских магазинах.

«Видите ли, был хлеб, куренок, цыпленок — появился новый товар! Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет — новый товар! А люди вынуждены покупать те же продукты, но почему-то по более высокой цене», — заявил он на совещании с экономическим блоком правительства у себя во дворце 6 октября.

«Понимаете, до чего дошли: целая тушка цыпленка стоит два рубля, а пополам расчлененная — пять рублей к примеру. А что случилось, почему в два-три раза подорожал товар? Потому что вы его пополам разрезали?», — задался он риторическим вопросом.