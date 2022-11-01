Белорусским чиновникам разрешили составлять протоколы за цены

Опубликовано: 01.11.2022 12:27 , Обновлено: 01.11.2022

Некоторым чиновникам в Беларуси разрешили оформлять административные протоколы за нарушение новых правил ценообразования и неправильно оформленные накладные.

На момент написания новости соответствующие решения о наделении полномочиями приняли в Гомеле и еще семи районах Гомельской области (Брагинском, Буда-Кошелевском, Житковичском, Жлобинском, Речицком, Светлогорском, Чечерском районах).

Но не исключено, что аналогичный документ могут подписать и в других регионах.

Так, согласно решениямисполкомов, составлять административные протоколы теперь могут сотрудники отделов экономики или торговли. Затем они должны передавать их в суд.

Например, в Гомельском горисполкоме оформлять протоколы начальники, замначальники, начальники отдела, завсектором, главные специалисты управления торговли и услуг. А также начальники и главные специалисты отдела предпринимательства управления экономики.

[info_b]Ознакомится с документами можно на сайте Национального правового интернет-портала.[/info_b]

Напомним, Александр Лукашенко 7 октября подписал директиву «О недопустимости роста цен» в Беларуси. В ней он, среди прочего, приказал за нарушения возбуждать уголовные дела.

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После этого КГК и МВД начали возбуждать уголовные дела за цены на разделанную курицу, мясо, колбасы, молочку и другие товары.

В МВД Беларуси возбудили уголовные дела за цены на йогурт и сыр