Белорусский производитель косметики объявил масштабные скидки. Где купить на 20% дешевле?

Опубликовано: 02.08.2025 15:09 , Обновлено: 02.08.2025

Производитель косметики СП «БЕЛИТА» объявил о акции сразу на 5 дней. Причем, судя по сообщению производителя, акция действует на все товары, кроме некоторых пакетов и косметичек, а ещё тех товаров, что уже на других скидках.

Белорусам пообещали скидки до 10% за ответы на школьную программу и норматив по физре. Где и когда?

Также все действующие скидки не суммируются. А купить косметику со скидкой можно в фирменных магазинах и в официальном интернет-магазине магазине компании.

Вот список всех торговых точек, где можно приобрести товары по акции:

г. Минск, ул. Немига, 5 (ТЦ “Метрополь”, 2 этаж);

г. Минск, пр-т Партизанский, 150 (ТЦ “МОМО”);

г. Минск, пр-т Партизанский, 23А;

г. Минск, ул. Мясникова, 78;

г. Минск, пр. Независимости, 48;

г. Минск, ул. Чечота, 25;

г. Минск, ул. Восточная, 125;

г. Минск, пл. Независимости, подземный ТЦ “Столица”, пав. 411;

г. Минск, ул. Матусевича, 56;

г. Минск, ул. Жуковского,2;

г. Узда, бульвар Дзержинского, 3;

г. Солигорск, ул. Козлова, 9;

г. Несвиж, ул. Ленинская, 17.

Кстати, ранее Telegraf.news писал, что популярный маркетплейс Wildberries, где также полно косметики в продаже, объявил о запуске своей бонусной программы “WB Клуб” в Беларуси.

Редакция узнала, что кроме дополнительных скидок для тех, кто “покупает больше и чаще”, даёт участие в клубе и во сколько обойдётся подписка белорусскими пользователям.

Wildberries пообещал белорусам дополнительные скидки до 31%. Но за них придётся заплатить