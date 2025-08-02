Белорусский производитель косметики объявил масштабные скидки. Где купить на 20% дешевле?
Производитель косметики СП «БЕЛИТА» объявил о акции сразу на 5 дней. Причем, судя по сообщению производителя, акция действует на все товары, кроме некоторых пакетов и косметичек, а ещё тех товаров, что уже на других скидках.
Белорусам пообещали скидки до 10% за ответы на школьную программу и норматив по физре. Где и когда?
Также все действующие скидки не суммируются. А купить косметику со скидкой можно в фирменных магазинах и в официальном интернет-магазине магазине компании.
Вот список всех торговых точек, где можно приобрести товары по акции:
- г. Минск, ул. Немига, 5 (ТЦ “Метрополь”, 2 этаж);
- г. Минск, пр-т Партизанский, 150 (ТЦ “МОМО”);
- г. Минск, пр-т Партизанский, 23А;
- г. Минск, ул. Мясникова, 78;
- г. Минск, пр. Независимости, 48;
- г. Минск, ул. Чечота, 25;
- г. Минск, ул. Восточная, 125;
- г. Минск, пл. Независимости, подземный ТЦ “Столица”, пав. 411;
- г. Минск, ул. Матусевича, 56;
- г. Минск, ул. Жуковского,2;
- г. Узда, бульвар Дзержинского, 3;
- г. Солигорск, ул. Козлова, 9;
- г. Несвиж, ул. Ленинская, 17.
Кстати, ранее Telegraf.news писал, что популярный маркетплейс Wildberries, где также полно косметики в продаже, объявил о запуске своей бонусной программы “WB Клуб” в Беларуси.
Редакция узнала, что кроме дополнительных скидок для тех, кто “покупает больше и чаще”, даёт участие в клубе и во сколько обойдётся подписка белорусскими пользователям.
Wildberries пообещал белорусам дополнительные скидки до 31%. Но за них придётся заплатить