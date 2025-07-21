Белорусам пообещали скидки до 10% за ответы на школьную программу и норматив по физре. Где и когда?

Опубликовано: 21.07.2025 11:57 , Обновлено: 21.07.2025

Белорусская сеть книжных магазинов и онлайн-площадка Oz объявила очередную акцию, участники которой смогут получить скидки от 2 до 20%. На этот раз скидку можно заработать собственными знаниями и физической подготовкой. Узнали подробности и сроки акции.

Заработать скидки покупателям предложили ответами на вопросы из школьной программы. В дни акции на кассе покупателей будут встречать продавцы в образе учителя, которые предложат всем желающим сдать своеобразный экзамен - вытянуть билеты и отвечать на вопросы.

“Задания несложные, с ними справится каждый школьник”, - заверили в пресс-службе компании, уточнив, что принимать участие в “экзамене” могут и взрослые. Там даже привели в пример пару вопросов, которые могут попасться среди билетов: назвать автора “Маленького принца” или вспомнить самый большой остров в мире.

По итогам “экзамена” продавец-учитель выставит вам отметку - от 2 до 10. Эта отметка и станет вашей честно заработанной скидкой на покупку.

Проверить свои школьные знания компания предложила в магазинах сети в Минске и областных центрах - с 21 по 27 июля .

Кстати, в одном из столичных магазинов Oz, что на Немиге, посетителей будет встречать “физрук”. Он предложит небольшую поблажку (хотя для кого-то это, наоборот, может только усложнить испытание) - заменить сложный вопрос на физические упражнения, вроде приседаний.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе из желающих принять участие в прошлой акции магазина в центре Минска выстроилась очередь из десятка, если не сотни человек. Особенностью акции стало её необычное время - скидки предоставляли после 21:00 и до глубокой ночи, а также дресс-код для желающих получить максимальную скидку - пижама.

В центре Минска ночью заметили огромную очередь. За чем стояли?