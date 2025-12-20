Белорусский марктеплейс предсказал миграцию к нему продавцов. Перейдут с популярных WB и Ozon?

Опубликовано: 20.12.2025 13:26 , Обновлено: 20.12.2025

Представители маркетплейса Emall предсказали "миграцию" продавцов, торгующих на интернет-площадках, из-за изменений белорусского законодательства, запланированного на следующий год. В первую очередь это связано с запретом для индивидуальных предпринимателей (ИП) на оптовую торговлю на популярных площадках, таких как Ozon или Wildberries.

Для того, чтобы продолжить работать на привычной электронной площадке, тем белорусским “ипэшникам”, которые продают чужие товары, а не товары собственного производства, придётся сменить статус и открыть юридическое лицо. Таких среди примерно 10−15 тыс. ИП, работающих на популярных маркетплейсах, по данным портала Office Life, подавляющее большинство.

Вот они-то, по мнению специалистов, и вынуждены будут с нового года переориентироваться на маркетплейсы, где торговля ведется напрямую с конечным покупателем. Меньше четверти этих ИП, по предварительным данным, готовы сменить статус на юрлицо, порядка 80% к такому шагу по разным причинам не готовы.

По словам представителей Emall, уже сейчас на их площадке, официально заработавшей в феврале 2024 года, наблюдается приток новых продавцов, “переезжающих” с других маркетплейсов, и их активность по мере приближения крайнего срока - 1 января 2026 года - только усиливается.

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Для тех ИП, кто с нового года всё же решил продолжить торговать в новом статусе, на Emall организовали так называемый “бесшовный” переход - платить за регистрацию нового кабинета старым продавцам в новом статусе будет не нужно, а все карточки товаров продавца, с информацией об оценках и отзывах покупателей, историей заказов перенесут бесплатно.

Кстати, именно на эту проблему недавно пожаловались белорусские индивидуальные предприниматели, работающие на другом популярном российском маркетплейсе. Чтобы продолжить работать в привычных условиях после перехода в юрлицо, некоторым из них придётся выложить десятки тысяч долларов.

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