Минэкономики пояснило, как белорусские ИПэшники смогут торговать на Ozon и Wildberries

Опубликовано: 14.10.2025 15:31 , Обновлено: 14.10.2025

В Министерстве экономики Беларуси сообщили, что с 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели (ИП) в некоторых случаях смогут торговать на маркетплейсах. Для этого надо будет соблюсти несколько условий.

Для начала в ведомстве подтвердили, что с 1 января 2026 года вступит в силу постановление Совмина №457 от 28.06.2024, которое запрещает ИПэшникам заниматься оптовой торговлей на маркетплейсах и с юрлицами, если только это не товары, которые они сами произвели.

Что касается маркетплейсов, то тут есть ещё один важный нюанс. В случае, если такая онлайн-площадка выкупает у ИП товар, который он не производил, то это будет считаться оптовой торговлей, что запрещено.

А вот если ИПэшник будет сам продавать товары через маркетплейс (без выкупа), и при этом покупателем будет физлицо, а товар будет приобретаться для личного использования (не для предпринимательской деятельности), то такую деятельность разрешат.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Артур Карпович упрекнул некоторые белорусские магазины в “формальном подходе” к исполнению предписаний проверяющих. Именно из-за этого, по его словам, министерство пошло на ужесточение требований к торговым объектам, в том числе на введение более строгих критериев для решения о приостановке работы магазинов.

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