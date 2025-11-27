«Хотят 30 тыс. долларов» - Белорусские ИП столкнулись с новой проблемой при переходе в юрлица

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Опубликовано: 27.11.2025 09:51 , Обновлено: 27.11.2025

Белорусские индивидуальные предприниматели (ИП), работающие на популярных российских маркетплейсах, этой осенью столкнулись с неожиданной проблемой. Чтобы продолжить работать в привычных условиях после перехода в юрлицо, некоторым из них придётся выложить десятки тысяч долларов.

Проблема возникла у тех ИП, которые решили переоформиться в юридическое лицо, чтобы продолжить продавать свою продукцию на торговых интернет-площадках. Дело в том, что с 1 января 2026 года ИПэшникам запрещается заниматься оптовой торговлей на маркетплейсах, а также торговать с юрлицами, если только это не товары, которые они сами произвели. В результате многие небольшие магазинчики согласились на переход в новый юридический статус, но неожиданно для себя столкнулись с проблемой откуда не ждали - со стороны самих маркетплейсов.

Дело в том, что при переводе компании в новый статус владельцу магазина приходится открывать новый личный кабинет продавца на маркетплейсе, то есть по сути начинать развивать бизнес на площадке и зарабатывать рейтинг и лояльность покупателей с нуля. Но есть выход - перенести в новый кабинет все карточки товаров, а вместе с ними и все отзывы и оценки реальных покупателей - главный актив любого продавца, выходящего на маркетплейс.

Однако услуга переноса карточек не бесплатная и, как оказалось, сумма для небольших магазинчиков просто неподъёмная. Расценками на днях поделились одна белорусская предпринимательница, которая занимается продажей запчастей для бытовой техники и недавно перешла из ИП в юрлицо.

По словам девушки, в статусе ИП на маркетплейсе OZON у неё было наработано больше 1300 карточек товаров. За их полный перенос в новый кабинет ей придётся заплатить 2,5 млн российских рублей, то есть порядка 31,5 тыс. долларов .

Больше всего девушку возмутил тот факт, что такие расценки выли введены лишь недавно. Ещё до 10 ноября 2025 года максимальная сумма, которую запрашивал маркетплейс за перенос более 1000 карточек, была в семь раз ниже - всего 350 тыс. российских рублей (около 4,4 тыс. долларов в эквиваленте).

“OZON хочет 30 тыс. долларов за перенос карточек товаров. То есть они просекли фишку, что сейчас белорусские ИП переходят в ООО из-за новых ограничений по видам деятельности, и вот такую подлянку сделали”, - пожаловалась предпринимательница.

Разумеется, перенос карточек - дело добровольное. Более того, карточки можно переносить даже по одной, что в итоге и сделала предпринимательница. По её словам, пока она решила ограничиться переносом отдельных карточек товаров с наибольшим числом отзывов, а с остальными работать с чистого листа.

Перенос одной карточки на OZON предпринимателям обойдётся от 5000 российских рублей, то есть порядка 63 долларов в эквиваленте.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Министерстве экономики Беларуси сообщили, что с 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели (ИП) в некоторых случаях смогут торговать на маркетплейсах. Для этого надо будет соблюсти несколько условий.

Минэкономики пояснило, как белорусские ИПэшники смогут торговать на Ozon и Wildberries