Белорусские магазины объявили скидки до 37% на лососевую ветчину, рыбу, креветки, кальмары и не только. Где закупиться?

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Опубликовано: 29.01.2025 17:07 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусские магазины решили порадовать любителей рыбы и морепродуктов скидками на эту продукцию. Однако стоит поторопиться: у двух торговых сетей акция продлится пару дней. Журналист Telegraf.news посмотрел, где кило кальмара стоит 10,99 рубля, а где 600 г горбуши продают за 11,99.

Edostavka и “Евроопт”

Интернет-магазин Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/rybnye-dni” target=“_blank” rel=“noopener”] объявил [/link] “рыбные дни” c 10:00 29 января до 8:00 31 января . Вот что на акции:

Кон­сер­вы рыбные «Со­хра­ним тра­ди­ци­и» тунец мак­ре­ле­вый на­ту­раль­ный, 240 г - 3,99 рубля (-31%). Минтай Borealis, филе мо­ро­же­ное, 750 г - 12,99 (-18%). Печень трески «7 морей» на­ту­раль­ная, 120 г - 7,99 (-24%). Форель «Клас­си­че­ска­я», филе-кусок с кожей, 200 г - 11,99 (-17%). Кре­вет­ки Vici ко­ро­лев­ские, варено-мо­ро­же­ные в пан­ци­ре, 1 кг - 21,49 рубля (-26%). Карп охла­жден­ный «Се­ле­ц», по­тро­ше­ный, с го­ло­вой, 1 кг - 10,89 рубля (-10%). Окунь мор­ской (але­ут­ский) обез­глав­лен­ный, све­же­мо­ро­же­ный, 1 кг - 14,59 (-14%). Фарш рыбный «Море от John Dory» из трески ат­лан­ти­че­ской, мо­ро­же­ный, 600 г - 7,99 (-37%). Кок­тейль из мо­ре­про­дук­тов “Санта Бре­мор клас­сик в за­лив­ке”, 180 г - 3,89 (-22%). Филе тунца жел­то­пе­ро­го мо­ро­же­ное, 500 г - 10,99 (-17%). Тушка каль­мара «Ры­ба­Хи­т» гла­зи­ро­ван­ная, мо­ро­же­ная, 1 кг - 10,99 (-31%). Мидии чи­лий­ские Vici варено-мо­ро­жен­ные, круп­ные, 400 г - 11,99 (-29%). Кольца каль­ма­ра за­мо­ро­жен­ные, 1 кг - 21,59 (-22%). Икра зер­ни­стая Caviar осет­ро­вая, 56,8 г - 145 рублей (-24%). И не только.

Скидки на рыбу и морепродукты также [link href=“https://evroopt.by/deals/fishweeks/rybnye-dni/” target=“_blank” rel=“noopener”] сделали [/link] в магазинах торговой сети “Евроопт”. Здесь акция закончится 30 января . С конкретной продукцией и ценами можно ознакомиться на скриншотах ниже.

“Санта”

Рыбные дни также на 29 и 30 января [link href=“https://santaretail.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/rybnye-dni/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] торговая сеть “Санта”. На акции рыба лемонема, кальмар, хек, морская капуста, лососевая ветчина, икра, крабовые палочки, килька, шпроты и печень трески. Вот сколько они стоят сейчас.

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“Соседи”

К слову, на рыбу и морепродукты [link href=“https://sosedi.by/sales/” target=“_blank” rel=“noopener”] снизили [/link] цены также в магазинах торговой сети “Соседи”. И здесь уже побольше времени для закупки: акция продлится по 4 февраля . Вот на что скидки:

Кальмар свежемороженый, 1 кг - 10,99 рубля (-25%). Лещ вяленый, 1 кг - 14,99 (-16%). Икра бутербродная красная в сливочном соусе, 200 г - 1,99 (-20%). Палочки крабовые “Санта Бремор”, 200 г - 2,99 (-11%). Горбуша свежемороженая, филе, 600 г - 11,99 (-14%). Стейк кеты замороженный, 400 г - 11,99 (-20%). Палочки крабовые “КрабОК”, 200 г - 1,89 (-36%). И не только.

Ранее Telegraf.news писал, что одна из торговых сетей Беларуси объявила акцию, согласно которой в некоторых магазинах Минска можно закупиться со скидкой 7% на весь чек. Мы разузнали условия, а также посмотрели, где можно приобрести товары со скидками до 50-70%.

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