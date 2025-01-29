Белорусские магазины объявили скидки до 37% на лососевую ветчину, рыбу, креветки, кальмары и не только. Где закупиться?
Белорусские магазины решили порадовать любителей рыбы и морепродуктов скидками на эту продукцию. Однако стоит поторопиться: у двух торговых сетей акция продлится пару дней. Журналист Telegraf.news посмотрел, где кило кальмара стоит 10,99 рубля, а где 600 г горбуши продают за 11,99.
Edostavka и “Евроопт”
Интернет-магазин Edostavka [link href=“https://edostavka.by/actions/rybnye-dni” target=“_blank” rel=“noopener”] объявил [/link] “рыбные дни” c 10:00 29 января до 8:00 31 января . Вот что на акции:
- Консервы рыбные «Сохраним традиции» тунец макрелевый натуральный, 240 г - 3,99 рубля (-31%).
- Минтай Borealis, филе мороженое, 750 г - 12,99 (-18%).
- Печень трески «7 морей» натуральная, 120 г - 7,99 (-24%).
- Форель «Классическая», филе-кусок с кожей, 200 г - 11,99 (-17%).
- Креветки Vici королевские, варено-мороженые в панцире, 1 кг - 21,49 рубля (-26%).
- Карп охлажденный «Селец», потрошеный, с головой, 1 кг - 10,89 рубля (-10%).
- Окунь морской (алеутский) обезглавленный, свежемороженый, 1 кг - 14,59 (-14%).
- Фарш рыбный «Море от John Dory» из трески атлантической, мороженый, 600 г - 7,99 (-37%).
- Коктейль из морепродуктов “Санта Бремор классик в заливке”, 180 г - 3,89 (-22%).
- Филе тунца желтоперого мороженое, 500 г - 10,99 (-17%).
- Тушка кальмара «РыбаХит» глазированная, мороженая, 1 кг - 10,99 (-31%).
- Мидии чилийские Vici варено-мороженные, крупные, 400 г - 11,99 (-29%).
- Кольца кальмара замороженные, 1 кг - 21,59 (-22%).
- Икра зернистая Caviar осетровая, 56,8 г - 145 рублей (-24%).
- И не только.
Скидки на рыбу и морепродукты также [link href=“https://evroopt.by/deals/fishweeks/rybnye-dni/” target=“_blank” rel=“noopener”] сделали [/link] в магазинах торговой сети “Евроопт”. Здесь акция закончится 30 января . С конкретной продукцией и ценами можно ознакомиться на скриншотах ниже.
“Санта”
Рыбные дни также на 29 и 30 января [link href=“https://santaretail.by/pokupatelyam/vygodnye-predlozheniya/goods/rybnye-dni/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] торговая сеть “Санта”. На акции рыба лемонема, кальмар, хек, морская капуста, лососевая ветчина, икра, крабовые палочки, килька, шпроты и печень трески. Вот сколько они стоят сейчас.
В Беларуси объединили дисконтные программы двух популярных магазинов. Что изменилось для покупателей?
“Соседи”
К слову, на рыбу и морепродукты [link href=“https://sosedi.by/sales/” target=“_blank” rel=“noopener”] снизили [/link] цены также в магазинах торговой сети “Соседи”. И здесь уже побольше времени для закупки: акция продлится по 4 февраля . Вот на что скидки:
- Кальмар свежемороженый, 1 кг - 10,99 рубля (-25%).
- Лещ вяленый, 1 кг - 14,99 (-16%).
- Икра бутербродная красная в сливочном соусе, 200 г - 1,99 (-20%).
- Палочки крабовые “Санта Бремор”, 200 г - 2,99 (-11%).
- Горбуша свежемороженая, филе, 600 г - 11,99 (-14%).
- Стейк кеты замороженный, 400 г - 11,99 (-20%).
- Палочки крабовые “КрабОК”, 200 г - 1,89 (-36%).
- И не только.
Ранее Telegraf.news писал, что одна из торговых сетей Беларуси объявила акцию, согласно которой в некоторых магазинах Минска можно закупиться со скидкой 7% на весь чек. Мы разузнали условия, а также посмотрели, где можно приобрести товары со скидками до 50-70%.
Торговая сеть объявила «скидку на весь чек» для белорусских водителей. А что предложили всем остальным?