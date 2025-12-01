Белорусские лесхозы озвучили цены на живые новогодние ёлки

Опубликовано: 01.12.2025 13:37 , Обновлено: 01.12.2025

Несмотря на то, что на календаре лишь 1 декабря, многие белорусы уже погрузились в предновогоднюю атмосферу. Есть даже те, кто последовал примеру торговым центрам и установил дома ёлку. Правда, такая поспешность допустима лишь в случае, если вы отдаёте предпочтение искусственной красавице. Те же, кто остаётся приверженцем натуральной ёлки, откладывает покупку главного символа праздника до последнего. Однако, и этим людям уже можно прицениться - появились первые цены на живые ёлки в новом сезоне.

Первыми цены на живые ели озвучили лесхозы Гомельщины. Местные лесохозяйственные учреждения готовятся продать не менее 17 тысяч новогодних деревьев. Их ближе к празднику начнут продавать как традиционных ёлочных базарах и ярмарках, так и прямо со складов лесничеств и лесхозов, сообщили в официальном Telegram-канале Гомельской областной администрации.

[inf]А вот озвученные Гомельскими властями цены могут удивить - они ниже цен прошлого года:

до 1 метра - в среднем от 8,5 до 12 рублей,

от 1 метра до 2 метров – 11-14 рублей,

от 2 метров до 3 метров – 15,50-20 рублей.[/inf]

В прошлом году минимальная цена на живые ёлки, озвученная Гомельским облисполкомом, была на 30% выше - 11 рублей, максимальная - и вовсе на 50% выше - до 30 рублей.

В меньшую сторону отличаются озвученные в этом году цены и от тех, что в преддверии прошлого Нового года озвучивали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси. Тогда даже “примерные розничные цены” ведомства (а они были в полтора раза ниже реальных цен отдельных белорусских лесхозов) были на 8-12% ниже, чем озвученные в этом году:

до 50 сантиметров — 5 рублей,

до 1 метра — 13 рублей,

до 2 метров — 16 рублей,

до 3 метров — 23 рубля.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что самую первую новогоднюю ель в этом сезоне заметили в Бресте, причём ещё в конце сентября.

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