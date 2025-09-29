В Бресте заметили первую новогоднюю ёлку – «Дайте хоть арбузы доесть»

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Опубликовано: 29.09.2025 09:43 , Обновлено: 29.09.2025

На платформе TikTok появилось видео первой белорусской новогодней ёлки нового сезона. Украшенную сверкающими в темноте гирляндами красавицу высотой под 10 метров заметили в микрорайоне Красный двор Бреста (садовое товарищество Приозерное). У пользователей видеоплатформы ролик вызвал настоящий шок.

“Просто шок родимый. Думала с октября начну ёлку наряжать.. ОПЕРЕДИЛИ!” - поделилась эмоциями от увиденного одна из зрительниц.

“Это называется “когда хочу, тогда и праздник"", - объяснила такой заблаговременный подход к подготовке к Новому году другая.

Многие отметили его рациональность - украшать ёлку до прихода зимних морозов, действительно, куда проще, да и в случае, если обнаружатся какие-то неполадки, будет время их устранить.

“Пословица в действии. “Готовь сани летом…”. Красота, тепло и руки не мёрзнут, пока вешают”, - отметил один из комментаторов.

“Правильно, хозяйка проверяет всё ли работает, а то в декабре врубишь и муж с паяльником бегает то по крыше то за мной”, - поддержала идею другая.

Впрочем, нашлись и те, кто расценил столь раннюю подготовку к празднику скорее как “чрезмерную поспешность”.

“Дайте хоть арбузы доесть”, - взмолилась одна из зрительниц, отметив, что переходить на “Оливье” ещё слишком рано.

Ранее Telegraf.news рассказал, что к Новому году начали готовиться и многие агроусадьбы и развлекательные площадки - они уже начали активно предлагать белорусам бронировать места на свои праздничные программы. Однако цены на то, чтобы отпраздновать Новый год “под ключ” далеко не всегда вызывают радость и предвкушение праздника. Так, белоруска удивилась ценам на отдых в одной из агроусадеб на озере Нарочь и рассказала об этом в соцсети Threads. Ее пост вызвал бурную реакцию среди пользователей. Причем, мнения разделились: одни назвали стоимость “неадекватной”, а другие заявили, что это не цены высокие, а люди просто не могут себе это позволить.

«От 10 000 — это нормально???» — Стоимость отдыха на Нарочи на Новый год разделила белорусов на 2 лагеря