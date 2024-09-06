Белорусские фермеры предложили Совмину разрешить повысить цены на картошку. На сколько?

Опубликовано: 06.09.2024 09:10 , Обновлено: 06.09.2024

Фермеры Гродненской области выразили мнение, что стоимость картофеля в 2024 году может сделать овощ убыточным для них. Поэтому, по их мнению, правительству стоит отпустить цену.

Согласно постановлению Совмина № 713 «О системе регулирования цен», закупочная цена картофеля 2024 года не должна превышать 3,5 % к цене прошлого года.

Как отметил глава Гродненской областной ассоциации фермеров Дмитрий Мирской, сколько будет стоить килограмм овоща нового урожая будет понятно, когда его уберут с полей и аграрии подсчитают затраты. Однако он полагает, что предельная цена не позволит фермерам заработать, а также сделает картошку убыточной, так как за год выросли затраты на удобрения, топливо, запчасти и зарплату.

По словам Мирского в комментарии «Гродзенскай праўдзе», если разрешат поднять цену на картофель, то он “не станет «золотым», а “останется по карману покупателям” и “речь не идет об удорожании ее на 100 процентов”.

“В данном случае, надеемся, что ограничения будут несколько скорректированы. Ведь каждый рубль из прибыли расходуется на развитие и модернизацию хозяйств, – изложил фермер свою позицию.

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По данным Белстата, средняя цена на картошку в июле 2024 года составила 1,9 рубля за килограмм. Для сравнения, в июле 2023 года она стоила в среднем 1,64 рубля за кг. Таким образом, за год картофель подорожал на 15.85%.

Также отметим, что за август 2024 года данных пока нет. Однако в этом месяце прошлого года, согласно Белстату, произошел обвал цен до 1,15 рубля за кг.

В магазинах же в сентябре 2024 года цены на картошку не радуют: самая дешевая стоит 1,38 руб. за кг (на Edostavka). Но чаще всего купить овощ можно по 1,84 рубля за кг, а за мытую просят до 2,79 BYN.

Кстати, в сентябре 2023 года, по данным Белстата, картошка стоила 0,94 копейки.

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