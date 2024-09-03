Яблоки — 10 копеек, а за что 2 рубля? В Белкоопсоюзе рассказали, за сколько можно сдать овощи и фрукты

Опубликовано: 03.09.2024 11:11 , Обновлено: 03.09.2024

Не зря говорят: хороший огород кормит круглый год. Однако что делать, если даров природы слишком много? Правильно, их можно сдать. Так, например, Ошмянский филиал Гродненского облпотребобщества озвучил цены за один килограмм яблок, моркови, огурцов, картофеля, помидоров и др. После сдачи их, как всегда, отправят на промышленную переработку.

Главный специалист по заготовительной и внешне-экономической деятельности Ошмянского филиала Гродненского облпотребобщества Станислав Кильковский, считает, что излишки сельхозпродукции следует закупать и реализовывать в виде продуктов переработки. Так, за тонны ненужного урожая, по его словам, можно получить “приличную сумму денег”. Что почём?

Яблоки (опад) — 10 копеек за 1 килограмм;

картофель — 70 копеек за 1 килограмм;

капуста — 90 копеек за 1 килограмм;

свёкла — 70 копеек за за 1 килограмм;

морковь — 70 копеек за 1 килограмм;

помидоры — 1 рубль 80 копеек за 1 килограмм;

огурцы — 2 рубля за 1 килограмм.

“Яблоки сдаём на перерабатывающие заводы. В первую очередь на пюре, соки, сушку, для консервации. 80% урожая закупается у населения по их предложениям на реализацию излишек. 55 тонн яблок летних сортов уже отгружено на перерабатывающие предприятия, заключены договора на поставку ещё 300 тонн”, — отметил Станислав Кильковский, передала районная газета “Ошмянский вестник”.

Сколько платят за тушки кролика, уток и гусей?

Ранее мы писали, что в Барановичах подняли цену на закупку тушек кролика, уток и гусей у населения. Так, за килограмм первых [link href=“https://bar24.by/2024/04/24/tushki-krolika-podorozhali-v-zagotovitelnyh-punktah-baranovichej-pochem-ih-prinimayut/” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] заплатить 15 рублей, что в целом соответствует цене на крольчатину у большинства фермерских хозяйств. Также в Барановичах можно сдать мясо домашней птицы:

тушку утки — 10 рублей за килограмм;

тушку гуся — 12 рублей за килограмм.

К слову, в Беларуси мест, где закупают крольчатину у населения, не так уж и много. Так, например, «Оршанский мясоконсервный комбинат» принимает крольчатину в живом весе. Цена 1-2 категории – 5,50 рублей за 1 килограмм.

Ранее Telegraf.news писал, что в “Белвтормете” увеличили цены на закупку драгоценных и недрагоценных металлов у населения. Так, уже в апреле по новому прейскуранту можно сдать алюминий, медь, сталь, а также золото, бронзу, серебро и другие металлы.

В Беларуси подняли цены на закупку металлолома у населения. За сколько можно сдать алюминий и медь?