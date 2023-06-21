Белорусские депутаты предложили внести изменения по штрафам в КоАП. Коснется 260 тыс. белорусов?

Опубликовано: 21.06.2023 10:22 , Обновлено: 21.06.2023

В Кодексе об административных правонарушениях Беларуси (КоАП) в скором времени может измениться статья о штрафах. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности», который Совет министров внес на рассмотрение Палаты представителей. Он уже принят в первом чтении, но окончательного согласования ещё не прошёл.

Белорусские депутаты предложили дополнить статью 6.4 КоАП Беларуси девятым пунктом, в котором будет прописано, каким образом будут привлекать к административной ответственности индивидуальных предпринимателей (ИП), сменивших свой юридический статус на коммерческую организацию.

[info_b]По состоянию на 1 января 2023 года хозяйственную деятельность в Беларуси вели 263 тыс. индивидуальных предпринимателей, согласно данным Национального статистического коммитета.[/info_b]

Предполагается, что после создания коммерческой организации бывший ИП по-прежнему будет отвечать за нарушения, которые были совершены им в предыдущем статусе. В законопроекте, опубликованном на Национальном правовом портале, предложена следующая формулировка нового пункта статьи о штрафах:

“Размер штрафа, налагаемого на юридическое лицо, включенное на день совершения административного правонарушения в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с указанием средней численности работников за календарный год до 50 человек включительно, определяется в соответствии с санкцией, предусмотренной для индивидуального предпринимателя, а в случае, если индивидуальный предприниматель не указан в санкции, – в соответствии с санкцией, предусмотренной для юридического лица, уменьшенной в два раза, либо в пределах установленных в санкции минимального и максимального размеров, уменьшенных в два раза. При этом штраф налагается с учетом ограничений, предусмотренных в пункте 2 части 2 и пункте 2 части 3 настоящей статьи”.

Согласно предложенным депутатам нововведениям, после смены юридического статуса к уже бывшему индивидуальному предпринимателю контролирующие органы по-прежнему могут придти с проверкой, если ИП до смены статуса был включен в их план выборочных проверок. Вносить формальные изменения в план выборочных проверок госорганам для этого не потребуется.

В парламент Беларуси поступил законопроект об индивидуальных предпринимателях. Что хотят изменить?

Напомним, белорусские законодатели предложили перевести всех индивидуальных предпринимателей страны в разряд коммерческих организаций. В законопроекте, внесённым Совмином на рассмотрение Палаты представителей, предложено ликвидировать все белорусские ИП (либо трансформировать в коммерческую организацию) до 31 декабря 2025 года.

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В документе прописано, что до 31 декабря 2025 года в Беларуси смогут работать только те ИП, которые были зарегистрированы до 1 июля 2023 года (за исключением тех, кто занимается организацией культурно-зрелищных мероприятий). После этой даты ИП должны будут либо сменить свой статус на коммерческую организацию, либо объявить о полной ликвидации ИП.