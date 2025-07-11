Белорусские банки предупредили о серии техработ, из-за которых приостановят работу карт. Когда?

Опубликовано: 11.07.2025 11:05 , Обновлено: 11.07.2025

Сразу три белорусских банка предупредили своих клиентов о плановых технологических работах, из-за которых их банковские карты какое-то время могут не работать. Узнали, клиентам каких банков и когда именно лучше запастись наличными.

В ночь на субботу, 12 июля 2025 года , серию технологических работ запланировал Банковский процессинговый центр (БПЦ), на аппаратно-программном комплексе которого на днях произошёл масштабный сбой. О новых техработах своих клиентов предупредили сразу два банка, которые обслуживаются БПЦ - Белинвестбанк и Беларусбанк .

По информации пресс-службы Белинвестбанка, на время проведения техработ могут наблюдаться перебои в работе следующих сервисов и услуг:

с 2:00 до 2:30 - в SMS-оповещении, включая рассылку специальных сообщений (доставка CVV, PIN, кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в интернете, кодов активации платежных приложений и др.),

с 3:00 до 3:20 и с 4:00 до 5:00 - могут быть недоступны сами карты в магазинах, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах.

Такие же временные рамки озвучили в пресс-службе Беларусбанка.

В свою очередь БСБ Банк предупредил своих клиентов о техработах, запланированных на 20 июля . Из-за них на ночь (а именно с 1:50 до 5:00) решили приостановить работу самих платёжных карт, платёжных терминалов и банкоматов. В финансовом учреждении пояснили, что техработы связаны с переходом на новое программное обеспечение для работы с платёжными картами и смежными сервисами, которое компания совершает совместно со своими партнёрами.

Чтобы техработы не стали для клиентов неожиданностью в день Х, в банке посоветовали:

заранее провести плановые платежи и переводы по картам,

запастись наличными - “для комфортных расчётов”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 9 июля на аппаратно-программном комплексе БПЦ произошёл масштабный технический сбой, из-за которых на банковских картах клиентов трёх крупных госбанков - Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка - некорректно отображался баланс. Почти сутки ушли у специалистов на то, чтобы “привести в актуальное состояние” баланс карт и вернуться к “штатному режиму” банковских операций.

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Позднее зампредседателя правления Национального банка Андрей Картун прокомментировал причины сбоя, заявив, что он случился во время “очередного планового обновления системы” Банковского процессингового центра.

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