БПЦ отчитался, что вернул деньги на карты белорусов

Опубликовано: 10.07.2025 07:25 , Обновлено: 10.07.2025

Банковский процессинговый центр (БПЦ) ночью 10 июля отчитался об успешном устранении технического сбоя, в результате которого у клиентов трёх белорусских банков накануне пропали деньги с банковских счетов.

Сообщение об окончательном устранении в работе аппаратно-программного комплекса в пресс-службе БПЦ появилось в четвёртом часу ночи. Чуть ранее списанные деньги на картах у клиентов Беларусбанка, затем - Белинвестбанка, а последними восстановили работу карт и клиентам Белагропромбанка.

“Все балансы по карточкам по карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» приведены в актуальное состояние. Операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме”, - заявили в БПЦ.

Тем не менее, в комментариях к этому сообщению в официальном Telegram-канале Банковского процессингового центра и платежной системы Белкарт утром 10 июля десятки пользователей пожаловались на то, что проблема устранена не до конца. Хотя многие сообщили, что, действительно, баланс их карт теперь отображается верно и суммы на карте те же, что были до сбоя, у некоторых проблемы остались.

“Не всем вернули, у меня по- прежнему минус”, - написала одна из пользователей.

“Вчера на карте был -154,83, сегодня -6,90, деньги не вернулись”, - поделилась своей проблемой другая.

“Не знаю, что вы там исправляли, но минус как был, так и остался. Проблема не устранена и работа не доделана”, - категорично заявил третий.

Что делать тем клиентам, у которых до сих пор проблема не устранена, или устранена частично, в БПЦ не уточнили.

Ранее Telegraf.news рассказал, что изначально устранить технический сбой обещали в течение нескольких часов. При этом в БПЦ заверяли, что все балансы по картам будут скорректированы без каких-либо дополнительных действий со стороны клиентов.

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