Белорусские аграрии пообещали «относительно неплохой» урожай яблок. Что спрогнозировала торговля?

Опубликовано: 25.08.2025 08:17 , Обновлено: 25.08.2025

Белорусские аграрии приступили к уборке ранних сортов яблок и озвучили свои прогнозы по будущему урожаю. Свою оценку того, увидят ли белорусы этой осенью яблоки белорусского производства на прилавках, дали и представители торговых сетей, дав и предварительный прогноз на межсезонный период.

О планах на урожай белорусских яблок 24 августа рассказалив эфире гостелеканала СТВ. О начале уборки яблок ранних сортов – “Эрли Женева” и “Юбиляр”- рассказал Александр Болдисов, начальник цеха садоводства агрокомбината “Ждановичи”, который обеспечивает главным образом торговые сети белорусской столицы. По словам Болдисова, в садах комбината уже собрали 25 тонн, а весь будущий урожай на предприятии оценили в 1200 – 1300 тонн.

“Могу сказать, что урожай есть и он относительно неплохой”, - заявил начальник цеха садоводства агрокомбината “Ждановичи”.

Как заявили авторы репортажа, больше всего от весенних заморозков на агрокомбинате “Ждановичи” пострадали плантации одного из самых популярных сортов яблок - “Алеся”. Тем не менее, общие потери от весенней непогоды оценили как “не критичные”.

Пообещали белорусам яблоки собственного производства и представители торговли. Так, менеджер по закупкам одной из крупных белорусских сетей Екатерина Гавриш рассказала, что сейчас у них в продаже имеется два вида белорусского яблока - ранние сорта “Юбиляр” и “Слава победителям”. По осени ассортимент пообещали расширить, а вот к весне предсказали более сложную ситуацию с собственными яблоками, чем в прошлом году.

“Ожидаем, что в межсезонный период будет как минимум 4-5 видов на наших полках. Но в связи с погодными условиями в весенний период яблоко, конечно, гораздо меньше, чем в прошлом году”, - заявила Гавриш.

В соцсетях некоторые белорусы уже начали жаловаться на отсутствие белорусских яблок в ассортименте магазинов, хотя уборка этого фрукта в стране по-хорошему только началась и во многих случаях пока распродаётся прошлогодний урожай. В основном же, как показал мониторинг сервисов доставки популярных сетей, ассортимент магазинов составляют импортные яблоки - привезённые из Польши и России. Цена на них, как правило, выше белорусских порой в 2-3 раза.

Впрочем, кое-где уже можно найти белорусское яблоко ранних сортов. К примеру, на виртуальном прилавке одного из сервисов доставки мы нашли белорусское раннее яблоко по 3,91 рубля , тогда как цена на польские и российские стартует от 6,5 рубля.

Ранее, как сообщил Telegraf.news, председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик рассказал, как отразились весенние заморозки на урожае белорусских яблок и картошки и как планируют белорусские аграрии восполнять нехватку плодоовощной продукции, необходимой для закладки в стабилизационные фонды страны.

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А на прошлой неделе правительство Беларуси ввело лицензирование на вывоз яблок за пределы страны. Это следует из постановления Совета Министров № 451 от 21 августа 2025 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

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