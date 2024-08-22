Белорусов предупредили о неправильном отображении баланса на банковских картах. Когда ждать сбои?

Опубликовано: 22.08.2024 22:03 , Обновлено: 22.08.2024

Белинвестбанк сообщил о проведении технологических работ в своем мобильном и интернет-банкинге 24 августа. Из-за этого возможно неправильное отображение баланса на картах в сервисах.

Работы запланировали проводить с 09:00 до 15:00. В это время в мобильном и интернет-банкинге могут быть недоступны продление или перевыпуск платежных карт, их активация и не только.

А некорректное отображение остатка на карте возможно в это же время при зачислении денег и переводе с карт на карт-счета, а также при их пополнении через систему ЕРИП, рассказали в Белинвестбанке.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Беларусбанке пообещали с 23 сентября отменить некоторые ограничения по переводам с карты на карту. Речь идет о лимитах на максимальную сумму для одного перечисления в устройствах дистанционного обслуживания — инфокиосках, банкоматах и так далее.

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Также мы писали, что в БНБ-Банке рассказали о скором переходе на новый процессинговый центр, что повлечет за собой важные изменения. Так, клиенты этого банка временно не смогут пополнить карту наличными, однако кое-где такая возможность останется.

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