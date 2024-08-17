Один из банков предупредил, что в сентябре белорусы не смогут положить деньги на карту. Везде?

Опубликовано: 17.08.2024 13:53 , Обновлено: 17.08.2024

В пресс-службе "БНБ-Банка" сообщили о скором переходе на новый процессинговый центр. Там отметили, что это делается для того, чтобы "быть ближе к цифровому офису". В связи с этим руководство предупредило о ряде важных изменений, к которым нужно быть наготове. В частности, клиенты банка временно не смогут пополнить карту наличными, однако кое-где такая возможность останется.

“Переход позволит нам быстрее внедрять и запускать передовые технологии и сервисы, расширить функциональность банкоматов и терминалов, ускорить процесс безналичного зачисления денег на карточки – они будут приходить моментально и сразу будут готовы к использованию”, — подчеркнули в пресс-службе “БНБ-Банка”.

Там добавили, что точную дату перехода на новый процессинговый центр сообщат позже, однако уже сейчас важно ознакомиться с основными изменениями в работе платёжных карт.

Во-первых, “временно приостановится” возможность пополнения наличными текущего счёта с помощью эмитированной к нему карты в банкоматах “БНБ-Банка” и “Белгазпромбанка”. Однако такая возможность по-прежнему будет доступна в пунктах обмена валют и кассах данного банка. Что касается пополнения счёта с использованием цифровой карты, эта услуга “будет временно недоступна”.

Во-вторых, действующий общий лимит на сумму дебетовых операций в сутки, который включал наличные, безналичные операции и операции в Интернете, будет применяться только для манипуляций с безналичными. Таким образом, “заработают” отдельные лимиты по суммам безналичных и наличных операций. Величина суммы ограничений при этом не изменится, отметили в “БНБ-Банке”.

В-третьих, временно нельзя будет сменить PIN-код в банкоматах “БНБ-Банка” и “Белгазпромбанка”. После перехода на новый процессинг PIN-код карточек “БНБ-Банка” можно изменить в банкоматах других банков при наличии у них “такой технической возможности”, сообщили в пресс-службе.

[info_b]С полным списком изменений, которые затронут клиентов уже в сентябре, можно ознакомиться на сайте “БНБ-Банка”, то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что “Белгазпромбанк” предупредил об ошибке при попытке пополнить карточку наличными через банкомат или инфокиоск. По информации банка, деньги остаются в купюроприёмнике, однако цифра на счету не меняется. Чтобы этого избежать, в пресс-службе посоветовали выбирать определённые устройства самообслуживания.

Один из банков предупредил белорусов об «ошибке» в банкоматах. Что нельзя делать?