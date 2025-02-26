Белорусов предупредили о 6-часовых сбоях в работе банковских карт. Когда?
ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) предупредил жителей Беларуси о 6-часовых сбоях в работе некоторых платёжных карт 1 марта. Ожидается, что на протяжении этого времени клиенты не смогут воспользоваться банкоматами и другими устройствами самообслуживания.
Так, в ночь на 1 марта, а точнее с 00:00 до 06:00 на сетевом оборудовании Центра будут проводиться технологические работы. Это, в свою очередь, повлечёт “возможные кратковременные перерывы” в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами БПЦ.
Речь идёт о сбоях, которые могут наблюдаться в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживаемых банками, подключёнными к аппаратно-программному комплексу Центра, а именно:
- “Беларусбанке”,
- “Белагропромбанке”,
- “Паритетбанке”,
- “БСБ Банке”,
- “Банке Решение”,
- “Цептер Банке”,
- “Белинвестбанке”,
- “СберБанке”.
Ранее Telegraf.news писал, что ещё два белорусских банка попали под экономические санкции Европейского союза. Ограничения для них предусмотрены в рамках 16-го пакета санкций ЕС против России, принятого 24 февраля.
ЕС ввёл санкции против «Белгазпромбанка». Что это значит и какой ещё белорусский банк пострадал?
Также мы рассказывали, что с 24 февраля клиенты «Приорбанка» получили возможность снимать наличные денежные средства со своих кредитных карт. Причём сделать это можно не только в кассе банка, но и в банкоматах (в том числе принадлежащих другим финансовым учреждениям), а также в отделениях “Белпочты”.
Один из банков разрешил белорусам снимать наличные с кредитных карт. Где можно получить без комиссии?