Белорусов предупредили о 6-часовых сбоях в работе банковских карт. Когда?

Опубликовано: 26.02.2025 11:58 , Обновлено: 26.02.2025

ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) предупредил жителей Беларуси о 6-часовых сбоях в работе некоторых платёжных карт 1 марта. Ожидается, что на протяжении этого времени клиенты не смогут воспользоваться банкоматами и другими устройствами самообслуживания.

Так, в ночь на 1 марта, а точнее с 00:00 до 06:00 на сетевом оборудовании Центра будут проводиться технологические работы. Это, в свою очередь, повлечёт “возможные кратковременные перерывы” в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами БПЦ.

Речь идёт о сбоях, которые могут наблюдаться в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживаемых банками, подключёнными к аппаратно-программному комплексу Центра, а именно:

“Беларусбанке”,

“Белагропромбанке”,

“Паритетбанке”,

“БСБ Банке”,

“Банке Решение”,

“Цептер Банке”,

“Белинвестбанке”,

“СберБанке”.

Ранее Telegraf.news писал, что ещё два белорусских банка попали под экономические санкции Европейского союза. Ограничения для них предусмотрены в рамках 16-го пакета санкций ЕС против России, принятого 24 февраля.

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Также мы рассказывали, что с 24 февраля клиенты «Приорбанка» получили возможность снимать наличные денежные средства со своих кредитных карт. Причём сделать это можно не только в кассе банка, но и в банкоматах (в том числе принадлежащих другим финансовым учреждениям), а также в отделениях “Белпочты”.

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