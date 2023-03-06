«Белоруснефть» решила открыть интернет-магазин. Запчасти продавать будут?

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Опубликовано: 06.03.2023 11:09 , Обновлено: 06.03.2023

В государственной компании «Белоруснефть» сообщили, что планируют открыть интернет-магазин фирменной сети АЗС. Узнали, когда, и что в нем будут продавать.

Как сообщили на на портале neft.by, запуск интернет-магазина запланировали на середину 2023 года.

Сначала там пообещали продавать «автотовары». А позже и другой ассортимент, «представленный на заправках». Однако какой именно, в «Белоруснефти» не уточнили. То есть, будут ли в интернет-магазине запчасти для машин, пока неизвестно.

Также в компании рассказали, что на сайте можно будет выбрать и оплатить товар, а забрать — с ближайшей заправки.

Кроме того, «Белоруснефть» пообещала открыть по одному магазину вне АЗС в каждой области. Например, ранее такую торговую точку открыли в Гродно.

К слову, еще в сентябре 2021 года Телеграф писал, что белорусы могут забирать посылки на заправках «Белоруснефти». Пункты выдачи открыты для получения интернет-заказов из крупных интернет-магазинов, таких как Ozon, MaryKay, Бонд Стрит и других.

Новость Телеграф