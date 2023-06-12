"Проект уникальный" - "Белоруснефть" решила производить "импортозамещающий" песок. Зачем?

Опубликовано: 12.06.2023 12:06 , Обновлено: 12.06.2023

Белорусская госкомпания "Белоруснефть" решила построить в Малоритском районе Брестской области с нуля производство кварцевого песка. На заводе поставят китайское оборудование, а само производство уже назвали импортозамещающим.

“Проект уникальный не только для компании, но и для Республики в целом. Новый промышленный объект позволит наладить производство фракционного кварцевого песка для проведения операций гидроразрыва пласта, востребованного при разработке отечественных нетрадиционных месторождений”, - передает Белта сообщение концерна.

Ранее Телеграф сообщил, что в государственной компании «Белоруснефть» сообщили, что планируют открыть интернет-магазин фирменной сети АЗС. Узнали, когда, и что в нем будут продавать.

«Белоруснефть» решила открыть интернет-магазин. Запчасти продавать будут?