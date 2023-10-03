В Соцстрахе предупредили, кому из белорусок перестанут платить пособие на детей до 3-х лет

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 03.10.2023 07:42 , Обновлено: 03.10.2023

Белорусов, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет и получающих от государства соответствующие пособия по уходу за ребенком, предупредили о том, что в некоторых случаях выплаты этого пособия могут быть прекращены. Об этом рассказали в отделе соцстрахования Гомельского областного управления Фонда соцзащиты населения (ФСЗН), разобрав конкретный пример из практики органов соцзащиты.

[info_b]В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года “О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей”, право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет имеют следующие категории граждан:

мать (мачеха) в полной семье,

родитель в неполной семье,

усыновитель (удочеритель) или опекун ребенка, фактически осуществляющие уход за ребенком.[/info_b]

Как пояснила Виктория Тикленкова, начальник отдела соцстрахования, выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет прекращается в случае, если человек, непосредственно осуществляющий уход за ребенком и получающий это пособие выезжает за пределы страны на длительный срок.

В качестве примера сотрудница соцстраха в интервью изданию «Гомельская праўда» привела конкретный пример из практики: работница предприятия, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, выехала вместе с ребенком за границу на длительный срок 10 июня. В организацию об этом она сообщила в конце календарного месяца, лишь через 15 дней после самого выезда по электронной почте, заявив, что в ближайшие три месяца возвращаться в Беларусь не планирует.

Тикленков обратила внимание на то, что по закону человек обязан самостоятельно сообщать о длительном выезде за границу в организацию, выплачивающую пособие (или в органы созащиты - для неработаюших граждан), в течение пяти календарных дней со дня выезда. Выплачивать пособия, как правило, прекращают на основании заявления самого сотрудника.

В описанном выше случае пособие за июнь будет начислено только по дату выезда за пределы Беларуси - то есть по 9 июня включительно.

Отметим, что в случае, если человек, получающий такое пособие от государства, самостоятельно не сообщит о выезде за границу и ему продолжат начислять пособие, деньги всё равно придётся вернуть, когда вскроется ошибка. Если же человек откажется добровольно возвращать излишне выплаченного пособия, ФСЗН может обратиться в суд и взыскать деньги в принудительном порядке.

Напомним, с 1 августа в Беларуси выросли размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Их установили на срок до 31 января 2024 года.

Минтруда объявило о повышении белорусам пособий по уходу за ребенком. Насколько?