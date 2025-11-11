Белорусам предложили выиграть квартиру и три машины. В чем нюанс?

Опубликовано: 11.11.2025 15:41 , Обновлено: 11.11.2025

Популярная сеть гастрономов запустила масштабную новогоднюю рекламную игру, в которой разыгрывается квартира в Минске, три автомобиля и десятки других призов. Есть и денежные - до 10 000 рублей. Для участия покупателям необходимо совершать покупки в магазинах сети, что вызывает вопрос: во сколько обойдется попытка выиграть?

Акция «Пора играть! Время побеждать!», которая является уже 25-й по счету, стартовала в магазинах “Санта” 10 ноября и продлится до 18 января. Среди заявленных призов:

Квартира в Минске.

3 автомобиля от брендов-партнеров: Milka, Coca-Cola и Jacobs.

20 денежных призов по 10 000 белорусских рублей.

2 смартфона iPhone 16 Pro Max.

1000 сертификатов по 100 рублей.

Механика игры напрямую связана с покупками. Чтобы получить шанс на победу, покупатель должен совершать покупки в магазинах «Санта» и предъявлять на кассе зарегистрированную карту лояльности «Санта Бонус».

За каждые потраченные 2 рубля начисляется 1 игровой код. Логика проста: чем больше сумма покупок, тем больше кодов и, соответственно, выше вероятность выигрыша.

Дополнительные специальные коды можно получить, покупая продукцию партнёров акции — Milka, Jacobs и Coca-Cola. Они отмечаются в личном кабинете специальными буквами.

Розыгрыши, где главным условием является совершение покупок, — популярный маркетинговый инструмент. Однако белорусам стоит трезво оценивать свои расходы. Акция побуждает покупателей концентрировать свои траты в конкретной сети и на определенные бренды в надежде на победу. И в этом нет ничего предосудительного. Но в погоне за игровыми кодами итоговая сумма чека может существенно вырасти, перекрывая потенциальную выгоду от небольших выигрышей вроде сертификата на 100 рублей.

Такие розыгрыши - приятное дополнение к ежедневным расходам в магазинах, но надеяться на выигрыш и начать погоню за кодами ради него - статистически непродуманно.

Стоит отметить, что «Санта» — не единственная компания, использующая такой подход. Например, Альфа-Банк также запустил для клиентов рекламную игру с главным призом — путешествием в Антарктиду. Ее условия также предполагают активное использование банковских карт для расчетов.

Таким образом, прежде чем активно включиться в игру, потребителям стоит внимательно изучить ее правила и реалистично оценить, насколько оправданы для них дополнительные траты ради увеличения шанса на выигрыш.

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