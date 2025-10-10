Два математика признались, как «взломали» лотереи и заработали миллионы. Можно ли повторить?

Опубликовано: 10.10.2025 09:49 , Обновлено: 10.10.2025

Мечта о внезапном богатстве заставляет многих белорусов, да и миллионы людей по всему миру покупать лотерейные билеты. История знает уникальные случаи, когда не везение, а холодный математический расчет позволял не просто выиграть, а неоднократно «обыгрывать» лотерейную систему. Эта статья — о двух математиках, которые превратили лотерею в источник дохода, и о том, какие уроки из их историй может извлечь обычный игрок.

Стефан Мандел: комбинаторный гений, выигравший 14 раз

Подход: Сила полного охвата

Румынский экономист и математик Стефан Мандел подошел к вопросу с истинно научным размахом. Его стратегия, названная «комбинаторной конденсацией», была до гениальности проста: чтобы гарантированно выиграть, нужно купить все возможные комбинации чисел в конкретной лотерее.

«Теоретически любой может купить все возможные комбинации. Любой старшеклассник может их рассчитать», — утверждал Мандел.

Для реализации плана он создал «Международный лотерейный фонд» — синдикат инвесторов. Они искали лотереи, где размер джекпота превышал стоимость покупки всех возможных комбинаций. Идеальной целью стала лотерея в Вирджинии (США), где нужно было выбрать 6 чисел из 44. Количество комбинаций составляло 7 059 052. Ключевым преимуществом было правило, разрешавшее печатать билеты дома, что позволило группе подготовить сотни тысяч купонов незаметно.

В 1992 году их стратегия принесла плоды: синдикат выиграл джекпот в $27 миллионов и еще $900 000 в виде второстепенных призов. Несмотря на расследования, все действия Мандела и его команды оказались легальными. Сегодня он, по слухам, наслаждается жизнью на острове Вануату, «на пенсии от лотерей».

Джерри Селби: владелец магазина, нашедший лазейку в системе

Подход: Эксплуатация «ролл-дауна

В 2003 году скромный владелец магазина из Мичигана, Джерри Селби , обладатель степени по математике, обнаружил фатальный просчет в правилах местной лотереи «Winfall». В этой игре, если джекпот достигал $5 миллионов и его никто не выигрывал, запускался механизм «ролл-дауна»: деньги сверх $5 млн распределялись между игроками, угадавшими 3, 4 или 5 чисел.

Селби сел за расчеты и обнаружил, что в период «ролл-дауна» математическое ожидание стоимости билета превышало $1 . Это означало, что при покупке большого количества билетов он мог гарантированно выйти в плюс.

[inf] Математическое ожидание — это среднее значение случайной величины при многократном повторении эксперимента. В контексте лотереи это означает средний выигрыш, который можно ожидать от одного билета при идеальных условиях. Если математическое ожидание стоимости билета превышает его цену (как в случае Селби), то при массовой покупке такая стратегия теоретически приносит прибыль.[/inf]

Проверив теорию на практике, он вложил $8000 и выиграл $15 700. Так началась его десятилетняя «миссия». Вместе с женой они объезжали десятки магазинов, скупая сотни тысяч лотерейных билетов перед каждым «ролл-дауном». Власти закрыли игру лишь после того, как на ту же лазейку наткнулись студенты MIT. За это время Селби заработали для своего семейного синдиката $26 миллионов, из которых их чистая прибыль составила $8 млн после уплаты налогов и расходов

[inf] MIT — Массачусетский технологический институт, один из самых престижных технических университетов мира. Студенты MIT неоднократно демонстрировали способность находить математические лазейки в азартных играх и лотереях, что сделало их имя синонимом интеллектуального преодоления систем.[/inf]

Общее и различное в стратегиях двух гениев

Критерий Стефан Мандел Джерри Селби Суть метода Покупка всех возможных комбинаций чисел. Покупка большого количества билетов в момент, когда их математическая стоимость превышала цену. Ключевое условие Джекпот должен быть больше стоимости всех комбинаций. Наличие в правилах лотереи механизма «ролл-дауна» . Масштаб Международный синдикат с инвесторами. Семейный бизнес с привлечением небольшой группы. Общее Оба использовали математический анализ правил игры, а не интуицию. Оба действовали легально , просто находя лазейки. Оба понимали, что успех возможен только при массовой покупке билетов.

Обе истории объединяет главное: их успех был возможен благодаря уникальному стечению обстоятельств — наличию специфических лазеек в правилах лотерей, которые сегодня практически повсеместно закрыты. Их стратегии — не универсальный рецепт, а примеры исключений, когда математический гений и проницательность помоги найти ошибки в системах лотерей.

Советы математиков для обычных игроков

Хотя повторить успех Мандела и Селби сегодня почти невозможно, математики дают рекомендации, которые помогут обычному человеку если не выиграть, то хотя бы не совершить типичных ошибок.

Не выбирайте «счастливые» числа. Дни рождения и знаменательные даты, советы друзей — плохой выбор. Если вы выиграете с такой комбинацией, возможно, вам придется делить джекпот с другими.

Дни рождения и знаменательные даты, советы друзей — плохой выбор. Если вы выиграете с такой комбинацией, возможно, вам придется делить джекпот с другими. Доверяйте случайному генератору. Это самый беспристрастный способ выбрать числа и снизить риск разделения приза.

Это самый беспристрастный способ выбрать числа и снизить риск разделения приза. Не ищите закономерностей. Каждый тираж — независимое событие. Числа, выпавшие на прошлой неделе, имеют такие же шансы на выпадение, как и любые другие.

Каждый тираж — независимое событие. Числа, выпавшие на прошлой неделе, имеют такие же шансы на выпадение, как и любые другие. Избегайте «очевидных» комбинаций. Последовательности вроде 1-2-3-4-5 или 5-10-15-20-25 на самом деле выбирают тысячи таких же “хитрецов”. Тако выигрыш гарантированно будет разделен между всеми.

Вывод: Лотерея — это развлечение, а не инвестиция

Истории Мандела и Селби впечатляют, но они остаются каплей в океане неудачных попыток. Вероятность выигрыша главного приза в большинстве лотерей настолько ничтожна, что тратить на билеты последние деньги или рассматривать их как способ решения финансовых проблем — глубокая ошибка.

Наш вам совет - лотерея должна оставаться недорогим способом помечтать и добавить немного азарта в жизнь, а не стратегией обогащения. Потратьте 5 рублей на билет ради удовольствия от предвкушения, но никогда не забывайте, что самая вероятная и по-настоящему выигрышная стратегия — это упорный труд, финансовое образование и грамотное планирование бюджета. Настоящий джекпот — это не случайный выигрыш, а уверенность, построенная собственным трудом.