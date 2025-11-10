Банк предложил белорусам выиграть поездку в Антарктиду. Как?

Опубликовано: 10.11.2025 18:33 , Обновлено: 10.11.2025

Белорусский Альфа-Банк запустил для клиентов масштабную рекламную игру с главным призом — поездкой в Антарктиду на двоих. Акция стартовала 10 ноября и продлится до 24 февраля 2026 года. Участникам предлагают совершать покупки и обменивать валюту, чтобы получить шанс на выигрыш.

Для участия в розыгрыше путешествия клиентам придется совершать покупки картой именно системы Visa. За покупки на сумму от 300 белорусских рублей будет начисляться один шанс.

Также клиентам пообещали призы “попроще”, в именно технику Apple: 10 наушников AirPods Max, 10 планшетов iPad Pro и 5 ноутбуков MacBook Air. Шансы на этот приз также дают траты от 300 рублей, но любыми картами банка или обмен валюты на аналогичную сумму.

Впрочем, пообещав впечатляющий приз в виде «поездки в Антарктиду», банк не раскрыл подробностей. Например, неизвестна стоимость такого приза и неясно, что входит в пакет: только перелет и проживание или также питание, экипировка, услуги гидов и страховка?

Поездка в Антарктиду — один из самых дорогих туров в мире, где бюджет поездки легко может превысить $10 000–$15 000 на человека.

Не стоит забывать про сложности с визами и логистикой. Путешествие в Антарктиду требует транзита через третьи страны (чаще всего Чили или Аргентину), что предполагает получение виз.

Также помните о требованиях к своему здоровью. Путешествие на Южный полюс предполагает его отменное состояние. А для некоторых такая поездка может быть просто недопустима из-за медицинских показаний.

Потенциальным участникам стоит внимательно изучить правила акции и реальную стоимость «бесплатного» тура, прежде чем активно включаться в гонку за шансом его выиграть.

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