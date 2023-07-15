Белорусам предложили выиграть 1,5 кг бесплатного шашлыка. Что нужно сделать?

Опубликовано: 15.07.2023 09:00 , Обновлено: 15.07.2023

Не самый большой, но всё-таки приятный подарок предложил "Евроопт" выиграть белорусам. 1,5 кг мясного сета на шашлык может попробовать получить любой гражданин Беларуси, у кого есть аккаунт в Телеграме.

Условия конкурса простые:

Необходимо подписаться на аккаунт @t.me/evroopt_shop,

Поставить лайк сообщению, в котором объявляется о розыгрыше

А затем в комментарит к нему написать: «Я люблю шашлык, как…», как-то продолжив фразу.

Можно не стараться и не выдумывать что-то особенное (хотя, конечно, организаторы просят об обратном). Ведь победителя будут выбирать не по оригинальности сообщения, и даже не по скорости появления комментария. Организаторы розыгрыша определят счастливого обладателя с помощью рандомайзера (случайным образом). Состоится это мероприятие 21 июля.

Почему бы и не попробовать? В “Евроопте” обещают, что в сете будут бедрышки, крылышки и колбаски, замаринованные в овощах и специях. Судя по фото, весь сет тянет на рублей 20, ну максимум 30 руб. Жаль, что устроители конкурса забыли, что жарить также можно баранину, говядину и свинину. Но что есть, то есть.

Кстати, в конкурсе есть ограничения:

В нем участвуют только жители Республики Беларусь.

НЕ УЧАСТВУЮТ коммерческие аккаунты.

Комментарии принимаются до 21 июля (до 11:00 утра).

Ранее Телеграф сообщил, что продуктовые призы становятся все популярнее в Беларуси. Так, в конце 2022 года «Комаровский рынок» в Минске решил разыграть 23 кг сала, 23 кг овощей и 23 кг фруктов. Для этого нужно было выполнить ряд условий. Как видите, “Евроопту” ещё есть на кого равняться.

Белорусам предложили выиграть 23 кг сала

Белорусам предложили выиграть «мегаторбу» с продуктами. Что нужно делать?