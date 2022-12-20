Белорусам предложили выиграть 23 кг сала

Опубликовано: 20.12.2022 16:04 , Обновлено: 20.12.2022

«Комаровский рынок» в Минске решил разыграть 23 кг сала, 23 кг овощей и 23 кг фруктов. Для этого нужно выполнить ряд условий.

Для того, чтобы выиграть продукты, нужно:

купить что-то на Комаровком рынке;

сделать фотографию с продавцом;

запостить ее у себя в Stories;

отметить аккаунт Комаровки;

отметиться под постом с розыгрышем;

быть подписанным на аккаунт рынка.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CmYi2DDNXZS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Минский Комаровский рынок (@komarovka.by) [/link]

Подробнее смотрите по ссылке.

Первый победитель получит 23 кг овощей, второй – 23 кг фруктов, третий – 23 кг сала. Но пока непонятно, как будут решать, кому из счастливчиков и что достанется.

Конкурс продлится с 20 декабря по 7 января.

Кстати, в комментариях спросили: «А продавцы в курсе? Сопротивляться не будут??». Автор аккаунта ответил: «В курсе, главное подойти с любовью)».