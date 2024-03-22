В Минске разместили вакансию с зарплатой до 27 000 рублей. Что нужно делать?

Опубликовано: 22.03.2024 15:51 , Обновлено: 22.03.2024

В Государственном банке вакансий появилась позиция с зарплатой до 27 тыс. белорусских рублей. Работать нужно будет в Минске.

Вакансию редактора/ интервьюера разместило общество с ограниченной ответственностью “Спортс Девелопментс”, это рекламное агентство.

Работа на полную ставку, зарплата - от 18 до 27 тыс. белорусских рублей. Конечно, работодатель указал требования к соискателю, это:

высшее образование,

опыт работы от 10 лет,

свободное владение английским, немецким, португальским, сербским, хорватским и русским языками.

Написали также про необходимые гибкие навыки для данной позиции: это деловая коммуникация, работа в команде, тайм-менеджмент, адаптивность.

Будущему редактору в этой компании предстоит проводить интервью на вышеперечисленных языках, расшифровывать беседы и готовить монтажный лист.

В свою очередь “Спортс Девелопментс” предлагает работу в офисе на проспекте Независимости, гибкий рабочий график, молодой дружный коллектив, а также “работу с интересными проектами и возможность профессионального роста”.

Ранее Телеграф публиковал подборку вакансий с зарплатой выше 5 тыс. белорусских рублей. Кроме директоров, такую зарплату готовы предложить электрогазосварщику, спортсмену-инструктору и не только.

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