Гомельский "Спартак" назвал шуткой новость о прекращении выпуска знаменитых конфет
Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" 2 апреля назвала "первоапрельской шуткой" новость о прекращении выпуска своих глазированных конфет "Аэрофлотские". Напомним, 1 апреля об этом предприятие сообщило в своем Telegram-канале.
“Жми [на эмодзи], если купились на первоапрельскую шутку”, - [link href=“https://www.instagram.com/stories/kf_spartak/3601665929512451175/” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в сторис Instagram-аккаунта “Спартака”, использовав фото “Аэрофлотских” конфет.
Ранее Telegraf.news писал, что 1 апреля “Спартак” написал о прекращении выпуска этой продукции, не указав при этом причину. “Это значит, что больше не будет возможности насладиться их уникальным вкусом”, - утверждали в День смеха на предприятии.
Гомельский «Спартак» объявил о прекращении выпуска знаменитых конфет. Что случилось?