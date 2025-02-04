Белорусам предложили скидки до 20% на конфеты, печенье, пряники и не только. А кто "усовершенствовал" продукцию?

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Опубликовано: 04.02.2025 19:00 , Обновлено: 04.02.2025

Минская кондитерская фабрика "Слодыч" рассказала о скидках до 20% на свои конфеты, печенье, пряники и пр. Журналист Telegraf.news посмотрел, снижение цен на что предложил белорусам гомельский конкурент "Слодыча" "Спартак" и какие новинки выпустила минская фабрика "Коммунарка".

“Слодыч” [link href=“https://t.me/slodychslodych/806” target=“_blank” rel=“noopener”] сделал [/link] “сладкие скидки” в своих фирменных магазинах по 28 февраля . Вот на какую продукцию производитель снизил цены:

Конфеты жевательные Frumi в ассортименте (яблоко, вишня, апельсин), 1 кг - 15,99 рубля (не на акции - 17,56, -9%). Конфеты жевательные Frumi (вкус “малина-лимон”, “клубника-банан”, “яблоко-ананас”), 1 кг - 16,99 (без скидки - 18,82, -10%). Печенье сахарное “Слодыч” в ассортименте, 390 г - 2,84 (обычная стоимость - 3,35 рубля, -15%). Печенье сахарное “Ванильное люкс”, “Чайный слодыч люкс”, “Топтыжки” и “Капитошка люкс”, 430 г - 2,98 (не на акции - 3,51, -15%). Пряники “Коровка” с ароматом топленого молока, 300 г - 4,39 рубля (без скидки - 5,17, -15%). Пряники “Ванильные”, 300 г - 4,39 (не на акции - 5,17, -15%). Карамель леденцовая “Театральная”, 1 кг - 6,14 (обычная стоимость - 7,23, -15%). Печенье сахарное “Васильковый слодыч”, 100 г - 0,64 рубля (без скидки - 0,76, -16%). Конфеты “Коровка”, 500 г - 4,59 (обычная цена - 5,41, -15%). Печенье сдобное “Сырное”, 120 г - 2,19 рубля (не на акции - 2,74, -20%). Набор кондитерских изделий “Наряди печеньки”, 170 г - 8,34 (без скидки - 9,82, -15%). Конфеты молочные «Молочный десерт» с шоколадной начинкой и молочной, 1 кг — 11,98 (без скидки — 14,1 рубля, -15%). И не только, полный перечень - на иллюстрации ниже.

Иллюстрация: фабрика "Слодыч"

Скидки “Спартака”

Тем временем фабрика “Спартак” объявила скидки на эту продукцию:

печенье «Сахарное», 50 г – 0,29 рубля,

вафли “Черноморские”, 72 г – 0,68,

печенье «К чаю», 50 г - 0,58,

частично глазированный батончик-мюсли «Злаки с вишней», 35 г - 0,66 рубля,

печенье со вкусом лимона, 90 г — 0,65,

печенье “Шахматное”, 100 г — 0,58,

печенье “Сахарное”, 100 г — 0,58.

Производитель [link href=“https://t.me/kfspartaklive/4567” target=“_blank” rel=“noopener”] предупредил [/link], что количество товара ограничено.

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Новинки “Коммунарки”

Минская кондитерская фабрика “Коммунарка” про скидки на свои товары в последние дни не сообщала, но к 120-летию компании производитель “усовершенствовал” некоторую продукцию.

Так, в шоколадные конфеты «Любимая Аленка. Золотая коллекция» добавили дробленый фундук, миндаль и кешью и покрыли темным шоколадом, продукт изготовили на основе масла ши и какао-масла.

“Вафельные шоколадные конфеты «Красная шапочка. Золотая коллекция» с тонким с карамельным вкусом также сделаны на основе масла ши и какао-масла, содержат арахис и покрыты натуральным темным шоколадом”, - [link href=“https://kommunarka.by/infocenter/news/2022/zolotaya_kollektsiya_klassika_sozdannaya_s_lyubovyu_i_uluchshennaya_vremenem/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] на “Коммунарке”.

В вафельные конфеты «Мишка на поляне. Золотая коллекция» в натуральном шоколаде добавили жареный дробленый миндаль, пищевое волокно, масло ши и какао-порошок в большом количестве. А вафельные шоколадные конфеты «Коммунарка. Золотая коллекция» содержат теперь еще больше сгущенного молока и бренди, заверил производитель.

Иллюстрация: "Коммунарка"

Ранее Telegraf.news писал, что сегодня в магазинах можно встретить не только классические шоколадки, но и те, в которых обычный сахар заменили на его низкокалорийные аналоги — стевию или мальтит. Однако в целом высокую калорийность “кондитерки” это не сильно снижает. Начальник управления по качеству «Коммунарки» Анна Козырь объяснила журналистам Telegraf.news, почему до сих пор на фабрике не могут создать конфеты для людей с диабетом.

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