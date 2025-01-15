Выпустят ли в Беларуси конфеты для людей с диабетом? На "Коммунарке" объяснили, почему проблема не только в сахаре

Опубликовано: 15.01.2025 07:00 , Обновлено: 13.02.2025

Сегодня в магазинах можно встретить не только классические шоколадки, но и те, в которых обычный сахар заменили на его низкокалорийные аналоги — стевию или мальтит. Однако в целом высокую калорийность "кондитерки" это не сильно снижает. Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь объяснила журналистам Telegraf.news, почему до сих пор на фабрике не могут создать конфеты для людей с диабетом.

По словам специалиста, создать низкокалорийные конфеты — крайне сложная задача, поскольку дело не только в сахаре, но и в самих ингредиентах. Если, например, первый и можно заменить натуральными подсластителями с нулевой калорийностью, то что делать с какао-бобами, орехами, какао-маслом? Проще говоря, убрать из состава сахар можно, а какао — нельзя.

[info_b]В какао-бобах, из которых делают шоколад и конфеты, содержится примерно 55% какао-масла, что говорит о его высокой калорийности. Так, энергетическая ценность 100 граммов сырья составляет ни много ни мало — 565 ккал. Помимо основного ингредиента, стоит помнить и о других: орехах, сливках, молоке и т.д. Всё это тоже делает продукт ещё калорийнее.[/info_b]

«Чтобы создать чисто диабетический продукт, нужно ответить на вопрос: чем наполнить конфету? Кондитерская отрасль сама по себе очень калорийная, поскольку в её основе лежат какао-бобы», — отметила Анна Козырь. При этом она заверила, что на фабрике занимаются решением этой проблемы, однако, как скоро она сдвинется с мёртвой точки, неясно.

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[info_b]На сегодня в ассортименте “Коммунарки” есть линейка элитного шоколада без сахара, на замену которому пришли подсластители лактит, мальтит и экстракт стевии. Несмотря на это, в плитках торговой марки “Президент” по-прежнему сохраняется достаточно высокая калорийность — около 550 ккал на 100 граммов.

К слову, все подсластители, как и другие пищевые добавки, производители используют неспроста. До этого они проходят кучу исследований: клинических, токсикологических и прочих, которые подтверждают безопасность альтернативы сахару.[/info_b]

Процесс производства конфет на "Коммунарке". Фото: Telegraf.news

Меньше сахара, больше белка

Между тем год назад фабрика выпустила первые конфеты (не шоколад, а именно конфеты) с натуральным подсластителем – мальтитом. Однако сказать, что этот продукт можно диабетикам, тоже нельзя. Да, «Коммунарка» исключила сахар, но остальные ингредиенты – кондитерский жир и орехи – опять же, имеют высокую энергетическую ценность.

[info_b]Энергетическая ценность 100 граммов таких конфет составляет 550 килокалорий. Что касается пищевой ценности, то, исходя из названия, в них содержится 22 грамма белка (это в разы больше, чем в обычных конфетах), 36 граммов жиров и 32 — углеводов.[/info_b]

Конфеты с подсластителем и повышенным содержанием протеина. Фото: "Коммунарка"

«Дело в том, что у нас была идея создать продукт, который поможет восполнить энергию. Чтобы, например, вместо куска мяса, где есть белок, человек мог съесть конфетку. Перед нами не стояла задача снизить калорийность, мы работали именно над высоким содержанием протеина», — подчеркнула главный технолог предприятия Ирина Мацыгуд. При этом она добавила, что такой продукт может быть актуален, например, для спортсменов.

[info_b]Белок (его также называют протеином) — это основное питательное вещество и строительный материал для организма. Он необходим для создания тканей, здоровой кожи, волос и ногтей. От качества и количества белка зависит самочувствие и долголетие человека. Также он помогает восстановиться после травм, тренировок, способствует развитию мышц и поддерживает иммунитет.[/info_b]

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Ранее Telegraf.news писал, что, по словам некоторых белорусов, конфеты минской фабрики «Коммунарка» (и не только) уже не те. Например, одних покупателей не устроило качество «Берёзки», а других — «Знiчкi». Начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анна Козырь объяснила журналистам Telegraf.news, в чём дело и рассказала, из-за чего приходиться менять рецептуру тех или иных конфет.

На «Коммунарке» ответили на жалобы белорусов, что конфеты стали «не такие вкусные, как раньше». Что случилось с «Берёзкой» и «Знiчкай»?