Белорусам предложили скидки 80% на конфеты. Где полкило - за 2,6 рубля?

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Опубликовано: 10.02.2025 12:10 , Обновлено: 10.02.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, какие скидки на новогодние подарки со сладостями предложил один из минских магазинов. Так, 300 г конфет можно купить всего за 1,6 рубля. Кстати, минская кондитерская фабрика "Коммунарка" объявила скидки до 58% на свою продукцию (обычную, не новогоднюю) в фирменных магазинах.

“Ни за что не догадаетесь, сколько стоят новогодние подарки после Нового года. Давно не видела 80% скидки на конфеты. 300 грамм - за 1,9 рубля в итоге, 500 грамм - за 2,6”, - рассказала автор ролика. Там заметно, что одна из 300-граммовых упаковок продается за 1,6 рубля.

В одном из комментариев автор ролика уточнила, что сняла она видео в магазине сети “Евроопт” на ул. Веры Хоружей, 10 в Минске. Отметим, что большие скидки на новогодние подарки делают сейчас также магазины других торговых сетей, чтобы продать этот сезонный товар.

К слову, как оказалось, срок годности продаваемых на этих скидках сладостей истекает где-то через месяц, утверждает автор видео.

Просроченные или непопулярные? На «Коммунарке» развеяли миф о том, на какие конфеты объявляют скидки

Скидки “Коммунарки”

Журналист Telegraf.news посмотрел, скидки до 58% на какие свои конфеты и шоколад [link href=“https://t.me/kommunarkaby/343” target=“_blank” rel=“noopener”] сделала [/link] минская кондитерская фабрика “Коммунарка”. Вот что на акции в фирменных магазинах производителя по 3 марта :

конфеты “Красная шапочка”, 1 кг - 17,99 рубля (без скидки - 30,78, -41,5%),

конфеты “Минчанка”, 1 кг - 19,99 (не на акции - 27,7 рубля, -28%),

конфеты “Золотая лирика”, 1 кг - 11,49 (обычная стоимость - 20,41, -44%),

конфеты Grand Souffle соленая карамель, 1 кг - 9,99 (без скидки - 17,24, -42%),

конфеты “Столичные с какао”, 1 кг - 15 рублей (не на акции - 29,16 рубля, -48,5%),

конфеты “За облака”, 1 кг - 8,99 (обычная цена - 14,38, -37,5%),

конфета “Веселые трели в молочном шоколаде”, 40 г - 0,55 рубля (без скидки - 0,84, -34,5%),

молочный шоколад “Коммунарка”, 85 г - 2,9 (не на акции - 3,61, -20%),

подарочный набор конфет “Конфеты с секретом”, 400 г - 15,99 (обычная стоимость - 29,34, -45,5%),

шоколад “Эль Карамель” с “карамелизованным” молоком и попкорном, 100 г - 2,55 (без скидки - 4,98, -49%),

горький шоколад “Коммунарка”, 85 г - 3 рубля (не на акции - 3,69, -19%),

набор конфет “От Коммунарки с любовью”, 280 г - 5,99 (обычная цена - 14,38, -58%),

шоколад “Эль Карамель” с “карамелизованным” молоком и кокосом, 100 г - 2,55 (без скидки - 4,98, -49%).

Иллюстрация: фабрика "Коммунарка"

Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Слодыч” рассказала о скидках до 20% на свои конфеты, печенье, пряники и пр. Журналист Telegraf.news посмотрел, снижение цен на что предложил белорусам гомельский конкурент “Слодыча” “Спартак” и какие новинки выпустила минская фабрика “Коммунарка”.

Белорусам предложили скидки до 20% на конфеты, печенье, пряники и не только. А кто «усовершенствовал» продукцию?