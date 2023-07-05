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Один из банков предложил белорусам кредит на покупку автомобилей за границей. Как это работает?

Один из банков предложил белорусам кредит на покупку автомобилей за границей. Как это работает?
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Многие белорусы, неудовлетворенные "разнообразием" китайских машин в автосалонах страны, всё-таки отдают предпочтение знакомым и проверенным маркам из ЕС и США. Цены там сопоставимы с новинками китайпрома, но бренды проверенные, качество авто - известное. Проблема одна - купить без кредита сложно, а те дают только на машины тут, в Беларуси.

Менеджеры Сбер Банка (того, что работает в нашей стране) решили предложить белорусам новый кредитный продукт. Теперь клиенты могут обратиться в банк, чтобы оформить кредит на машину, которая находится за пределами Беларуси.

Но как всегда, есть пару важных нюансов. Кредит дадут, только если белорус обратится за пригоном авто в компанию Westmotors, а сумма не может превысить 25 тыс рублей.

Срок кредита - от 1 до 7 лет. А ставка 14% годовых (СР+4,25 п.п.).

Ранее Телеграф сообщил, что есть и такая категория белорусов, кому заморские машины из ЕС и США не светят. Белорусские государственные органы и организации законодательно обязали закупать в качестве служебных авто и спецтранспорта автомобили производства совместного белорусско-китайского предприятия «Белджи», выпускающего автомобили под маркой Geely.

Белорусских чиновников обязали ездить на Geely. Но не всех. Кому какие полагаются?

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