"Куда деньги нести?" - Белорусы стали продавать старые рубли за 1500 новых

🎥 Видео

Опубликовано: 25.02.2025 12:13 , Обновлено: 25.02.2025

На одной аукционной интернет-площадке белорусы стали размещать объявления о продаже старых белорусских купюр - рублей до деноминации. И гораздо дороже, чем в пересчете на новые рубли. Видео с такими объявлениями попало в TikTok.

Например, одна из пользовательниц площадки ay.by в Витебске [link href=“https://ay.by/lot/dengi-belorusskie-5038647956.html” target=“_blank” rel=“noopener”] предложила [/link] купить у нее купюры старого образца номиналом 20 рублей, 500, 100, 1000 за 1000-1500 новых. Для понимания: 1620 рублей до деноминации - это около 16 сегодняшних копеек. То есть разница колоссальная.

Автор объявления указала, что все банкноты в “отличном состоянии”. Вероятно, продает она купюры для коллекционеров.

Фото: ay.by

Фото: ay.by

В другом объявлении [link href=“https://ay.by/lot/20000-rublej-5012982170.html” target=“_blank” rel=“noopener”] предложили [/link] купить купюру номиналом 20 тыс. старого образца за 20 новых (а 20 тыс. рублей до деноминации - это 2 сегодняшних рубля в пересчете). Причем, судя по фото, банкнота не в идеальном состоянии, а с заломом.

Фото: ay.by

“Банкнота используется в целях коллекционирования. Серия ВА”, - написал продавец из Пинска.

В другом [link href=“https://ay.by/lot/20000-rublej-2000-seriya-bh-unc-5034504476.html” target=“_blank” rel=“noopener”] объявлении [/link] цена купюры этого же номинала (20 тыс.) - 150 новых рублей.

Фото: ay.by

Или вот еще схожее объявление: пользователь аукционной площадки [link href=“https://ay.by/lot/20000-rublej-vypusk-2000-seriya-em-unc-5035757511.html” target=“_blank” rel=“noopener”] предложил [/link] купить 20 тыс. старых рублей за 14 новых. Здесь уже другая серия, и банкнота в неплохом состоянии.

Фото: ay.by

Кстати, на этой площадке журналист Telegraf.news нашел много объявлений о продаже купюр номиналом почему-то именно 20 тыс. рублей. Причем состояние банкнот разное. К примеру, помятую и местами грязноватую купюру минчанин [link href=“https://ay.by/lot/20000-rublej-vypusk-2000-seriya-bch-5035197435.html” target=“_blank” rel=“noopener”] предложил [/link] купить за 9 новых рублей.

Фото: ay.by

“Куда деньги нести?” - спросила автор опубликованного в TikTok ролика.

“О, я столько старых банкнот выкинула, оказывается, можно было бы заработать”, - поделилась одна комментаторша.

“У меня где-то валяются, надо поискать”, - написала другая.

Ранее Telegraf.news писал, что минчанин опубликовал на одной из белорусских торговых площадок весьма необычное объявление: предложил купить 5-рублевые купюры по 2,5 рубля. Видео с этим попало в TikTok, где собрало больше 5,5 тыс. репостов за день.

«А хорошо он это придумал» — Минчанин предложил купить 5-рублевую купюру за 2,5 BYN. Это как?