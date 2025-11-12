Белорусам предложили конфискованные детские куртки по 95 рублей

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Опубликовано: 12.11.2025 10:23 , Обновлено: 12.11.2025

Одеть ребёнка к зиме и не потратить на это месячную зарплату кажется чем-то из разряда "миссия невыполнима"? В одном из магазином Минска предложили выгодную альтернативу, но с одним ограничением: весь ассортимент - это конфискованные товары, которые распродаёт госпредприятие "БелЮрОбеспечение".

Свежий ассортимент, выставленный в магазине “БелЮрОбеспечения” в Минске по адресу Лермонтова, 49, включает, в частности, детские зимние куртки. Судя по маркировке, указанной на товарах, вещи бывшие в употреблении, но и цены при этом для зимних пуховиков весьма демократичные - всего 95 рублей.













Как пояснили в компании, товар распродают по ликвидационной стоимости, с переоценкой до 80%. В свежем ассортименте в числе прочего представлена и обувь - детские кеды (также б/у) можно купить от 30 рублей, а цены на зимние полусапожки и ботинки, выставленные на витрине, варьируются в диапазоне 110-150 рублей.





















В магазине “БелЮрОбеспечения” помимо одежды и обуви также продают мобильные телефоны и прочие гаджеты, компьютерную и оргтехнику, электронику и бытовую технику, а также посуду, товары для дома и ремонта и прочее.

Поскольку речь о конфискате, на полках можно найти как бывшие в употреблении товары, так и новые товары, арестованные судебными приставами у проштрафившихся индивидуальных предпринимателей и компаний.

Белорусам предложили купить арестованные корабли. Сколько стоят?

Ранее Telegraf.news рассказывал, что на аукционах “БелЮрОбеспечения” нередко можно встретить весьма экзотические лоты из числа конфиската. Так, в прошлом году белорусам предлагал купить арестованные корабли (правда, лот так и остался невостребованным), а совсем недавно на продажу выставили тепловоз ТГМ-23Д 2012 года выпуска.

Белорусам предложили купить настоящий тепловоз. Что почём?