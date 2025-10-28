Белорусам предложили купить настоящий тепловоз. Что почём?
📷 Фото
На сайте госаукционов «Белюробеспечения», где обычно продают изъятое и конфискованное имущество, появился необычный лот. Всем желающим предложили купить тепловоз ТГМ-23Д 2012 года выпуска.
Находится он по адресу: г. Витебск, пер. Стахановский, 7. Что касается цены, то за железнодорожную технику на старте попросили 487 080 рублей.
Не забывайте, что это аукцион, а значит, цена может вырасти в ходе торгов. Плюс в качестве задатка нужно внести 48 708 рублей.
Продаёт тепловоз ОАО «Витебскдрев». А бонусом к нему предложили бесплатно: снегоочиститель и радиостанцию.
Темы: #Экономика #Витебск