Белорусам пообещали упростить растаможку. Декларации заранее и в электронном виде?

Опубликовано: 18.01.2024 17:45 , Обновлено: 19.01.2024

Проект законодательных изменений, которые «позволят гражданам и организациям в Беларуси упростить процедуры таможенного оформления», рассмотрели 18 января на совещании у Александра Лукашенко. Предложили «значительное облегчение для бизнеса, сокращение административных норм и упрощение процедур». Что именно?

Большинство норм в проекте документа касается национального таможенного администрирования, еще ряд положений связан с взаимодействием в рамках Союзного государства, сообщила БелТА. В плане упрощения в национальном законодательстве предложили, чтобы ряд документов субъекты хозяйствования в таможню вообще не предоставляли.

«Мы эти сведения будем получать от взаимодействия с другими государственными органами, банками и так далее. Ряд документов, которые сейчас предоставляются в бумажном виде, будут предоставляться только в электронном», – рассказал председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

На совещании прозвучало предложение сократить по отдельным направлениям сроки административных таможенных процедур. Например, решение о классификации товара комплектного объекта сейчас принимается в течение 30 дней, а предложили 15.

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Еще в проекте закона предусмотрели, что физические лица при пересечении границы смогут предоставлять не бумажную декларацию, заполняя ее в пункте пропуска, а электронную, причем предварительно до въезда на границу.

«Это сократит и время, и затраты. Такая электронная декларация будет подаваться бесплатно – без оплаты за электронную передачу», – уточнил Владимир Орловский.

В проекте обсудили и нормы, которые касаются тех, кто переселяется в Беларусь.

«Если человек переселяется в Беларусь и ввозит свой легковой автомобиль, сейчас действует норма, что такая машина должна быть в собственности у этого лица два года (чтобы ввезти автомобиль без уплаты таможенных пошлин, налогов. – Прим. БелТА). А в проекте заложено сокращение до 6 месяцев», – рассказал глава таможенного ведомства.

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