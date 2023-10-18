"Белнефтехим" ввел предельные цены на нефтепродукты, чтобы бороться с инфляцией

Опубликовано: 18.10.2023 08:10 , Обновлено: 18.10.2023

Государственный концерн "Белнефтехим" определил предельные оптовые надбавки, которые обязаны применять все субъекты хозяйствования, которые занимаются реализацией нефтепродуктов на белорусском рынке. Размер предельных надбавок, которые ограничивают рост цен на нефтепродукты, были закреплены отдельным приказом председателя концерна во вторник 17 октября.

Новые предельные оптовые надбавки будут действовать с этой пятницы, 20 октября.

Как пояснили в пресс-службе госконценра, порядок формирования цен на нефтепродукты, продаваемые на внутреннем рынке страны, решили уточнить с учётом трёх ключевых законодательных актов, ранее принятых белорусскими властями в попытке бороться с инфляцией. Речь идёт о следующих документах:

Директива президента Республики Беларусь от 6 октября 2022 г. №10 «О недопустимости роста цен»,

постановление Совета министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен»,

изменения, внесенные в 2023 году в Указ президента Республики Беларусь от 25.02.2011 № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь».

Напомним, по последним данным Минэкономики, уже больше полугода в Беларуси удается сдерживать инфляцию на уровне ниже 5%. За 9 месяцев прирост цен составил 3,6%, то есть в среднем по 0,4% в месяц, отметили в ведомстве. При этом официальный целевой параметр инфляции, установленный правительству на 2023 год, составляет 7–8%.

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Несмотря на то, что на октябрь-декабрь Минэкономики спрогнозировало «сезонный» рост темпов инфляции, в ведомстве убеждены, что по итогам 2023 год удастся выполнить “целевой параметр по инфляции”. Ускорение темпов годовой инфляции в Беларуси в октябре-декабре спрогнозировали на днях и обозреватели Евразийского банка развития.

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