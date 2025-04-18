"Белнефтехим" в 6-й раз поднял цены топливо. Сколько придется отдать за литр дизеля?
Госконцерн "Белнефтехим" в шестой раз поднял цены на топливо. Как и предыдущие разы, подорожание составило 2 копейки. Журналист Telegraf.news посмотрел новые цены и узнал, сколько еще раз, по плану, поднимут стоимость.
Вот какие цены на топливо начнут [link href=“https://belneftekhim.by/ru/news-ru/view/tseny-na-toplivo-izmenjajutsja-19-aprelja-4726-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] действовать [/link] 19 апреля :
- АИ-92-К5-Евро - 2,46 рубля за литр,
- АИ-95-К5-Евро - 2,56 ,
- АИ-98-К5-Евро - 2,78 ,
- дизельное топливо - 2,56 .
Напомним, госконцерн запланировал в сумме повысить стоимость топлива на 16 копеек в течение 8 недель. То есть каждую неделю автомобилистам придется отдавать на 2 копейки больше за каждый литр топлива, чем на предыдущей неделе. Telegraf.news писал, что решение об этом «Белнефтехим» объяснил «всесторонней оценкой экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов» в соседних странах.
«Белнефтехим» повысил цены на топливо с 15 марта. На сколько и какого подорожания ждать дальше?
Цены на топливо повышают раз в неделю. Уже было шесть подорожаний, значит, по плану, осталось два. “Белнефтехим” анонсирует увеличение стоимости топлива по пятницам, новые цены начинают действовать в субботу. Соответственно, оставшиеся подорожания следует ждать 26 апреля и 3 мая .
Кстати, подорожал километр пробега в апреле и для владельцев электричек. Стоимость зарядки возросла примерно на 5-8,9% с 1 апреля в сети зарядных станций Malanka. Оператор объяснил подорожание ростом стоимости электроэнергии для станций.
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