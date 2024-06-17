«Белнефтехим» предупредил о подорожании топлива ещё на копейку. Какие цены установят на АЗС с 18 июня?

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Опубликовано: 17.06.2024 16:19 , Обновлено: 17.06.2024

В понедельник, 17 июня, государственный концерн "Белнефтехим" сообщил о пятом этапе повышения цен на автомобильное топливо в Беларуси. Посмотрели, какие цены на бензин или дизель будут установлены на белорусских заправках уже во вторник, 18 июня.

“С 18 июня 2024 года уровень предельных розничных цен на моторное топливо в Беларуси увеличивается на 1 копейку”, - таково было официальное сообщение, размещённое на сайте “Белнефтехима”.

Таким образом, с 18 июня будут установлены следующие цены на топливо:

АИ-92-К5-Евро – 2,31 рубля,

АИ-95-К5-Евро – 2,41 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 2,62 рубля,

ДТ-К5 – 2,41 рубля.

Предыдущее повышение - также на одну копейку - компания провела ровно неделю назад, 11 июня.

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Ранее, как сообщил Telegraf.news, председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков пояснил, что концерн решил повышать цены на 1 копейку в течение двух месяцев. Последнее запланированное повышение должно произойти 9 июля.

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