На 3,5% за 7 недель. В Беларуси снова подняли цены на топливо. В последний раз?

Опубликовано: 08.07.2024 19:15 , Обновлено: 08.07.2024

Государственный концерн "Белнефтехим" объявил об очередном повышении цен на автомобильное топливо в Беларуси. В пресс-службе компании сообщили, что новые цены начнут действовать со вторника, 9 июля. Как и ранее, 1 литр бензина и дизеля станет дороже на 1 копейку. Это уже восьмое повышение с начала года.

В пресс-службе концерна сообщили, с 9 июля водители смогут приобрести автомобильное топливо по следующим ценам:

АИ-92-К5-Евро – 2,34 рубля;

АИ-95-К5-Евро – 2,44 рубля;

АИ-98-К5-Евро – 2,66 рубля;

ДТ-К5 – 2,44 рубля.

Ранее заместитель председателя госконцерна “Белнефтехим” Светлана Гурина объяснила, почему цены на топливо решили повышать поэтапно — по 1 копейке в неделю. По её словам, от идеи разово поднять цену сразу на 8 копеек отказались, чтобы “не доставлять неудобства покупателям”. В случае с поэтапным повышением примерно на 0,4% в неделю, по мнению представительницы «Белнефтехима», возможные «негативные реакции» получилось минимизировать.

В то же время председатель концерна “Белнефтехим” Андрей Рыбаков обратил внимание на то, что больше года цены на автомобильное топливо в Беларуси оставались неизменными, а с марта 2023 года концерн даже поэтапно их снижал. Теперь так же поэтапно решил цены повышать, аргументировав это повышением затрат на производство нефтепродуктов. Основными причинами глава «Белнефтехима» назвал изменение ставок акцизов на моторное топливо и рост мировых котировок на нефть.

По словам Рыбакова, это последнее повышение цен на топливо. Итого с начала 2024 года стоимость бензина и дизеля выросла на 3,5%.

Ранее Telegraf.news решил сравнить цены на бензин в Беларуси со странами-соседками. К примеру, в Литве литр этой жидкости обойдётся в 1,61 доллара, в Латвии — 1,76 доллара. А самая высокая цена на бензин — в Гонконге (3,21 доллара).

«Белнефтехим» назвал новые цены на топливо в Беларуси. Как подорожало и сколько стоит бензин в странах-соседках?