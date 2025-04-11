"Белнефтехим" озвучил новые цены на топливо. Во сколько с 12 апреля обойдётся литр АИ-95?

Опубликовано: 11.04.2025 14:01 , Обновлено: 11.04.2025

Концерн "Белнефтехим" 11 апреля озвучил новые цены на автомобильное топливо, которые будут действовать на белорусских заправках уже с завтрашнего дня. Это уже пятое по счёту повышение, но не последнее - впереди ещё три. В общей сложности к концу этого растянутого на два месяца повышения все виды топлива подорожают на 16 копеек, но пока - плюс 2 копейки.

Таким образом, с 12 апреля 2025 года стоимость литра автомобильного топлива будет следующая:

АИ-92-К5-Евро - 2,44 рубля,

АИ-95-К5-Евро – 2,54 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 2,76 рубля,

дизельного топлива – 2,54 рубля.

Напомним, госконцерн запланировал суммарно повысить стоимость топлива на 16 копеек в течение 8 недель. То есть каждую неделю автомобилистам придётся отдавать на 2 копейки больше за каждый литр топлива, чем на предыдущей неделе. Решение об этом «Белнефтехим» объяснил «всесторонней оценкой экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов» в соседних странах.

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Поскольку цены “Белнефтехим” корректирует каждую пятницу, следующие этапы повышения стоимости топливо можно ожидать:

19 апреля,

26 апреля,

3 мая.

Кстати, подорожал километр пробега в апреле и для владельцев электричек. Стоимость зарядки возросла примерно на 5 — 8,9% с 1 апреля в сете зарядных станций Malanka. Оператор объяснил подорожание ростом стоимости электроэнергии для зарядных станций.

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