"Белнефтехим" озвучил новые цены на топливо. Во сколько с 12 апреля обойдётся литр АИ-95?
Концерн "Белнефтехим" 11 апреля озвучил новые цены на автомобильное топливо, которые будут действовать на белорусских заправках уже с завтрашнего дня. Это уже пятое по счёту повышение, но не последнее - впереди ещё три. В общей сложности к концу этого растянутого на два месяца повышения все виды топлива подорожают на 16 копеек, но пока - плюс 2 копейки.
Таким образом, с 12 апреля 2025 года стоимость литра автомобильного топлива будет следующая:
- АИ-92-К5-Евро - 2,44 рубля,
- АИ-95-К5-Евро – 2,54 рубля,
- АИ-98-К5-Евро – 2,76 рубля,
- дизельного топлива – 2,54 рубля.
Напомним, госконцерн запланировал суммарно повысить стоимость топлива на 16 копеек в течение 8 недель. То есть каждую неделю автомобилистам придётся отдавать на 2 копейки больше за каждый литр топлива, чем на предыдущей неделе. Решение об этом «Белнефтехим» объяснил «всесторонней оценкой экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов» в соседних странах.
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Поскольку цены “Белнефтехим” корректирует каждую пятницу, следующие этапы повышения стоимости топливо можно ожидать:
- 19 апреля,
- 26 апреля,
- 3 мая.
Кстати, подорожал километр пробега в апреле и для владельцев электричек. Стоимость зарядки возросла примерно на 5 — 8,9% с 1 апреля в сете зарядных станций Malanka. Оператор объяснил подорожание ростом стоимости электроэнергии для зарядных станций.
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