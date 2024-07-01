"Белнефтехим" обновил цены на топливо в Беларуси. Сколько ещё повышений осталось?

Опубликовано: 01.07.2024 18:20 , Обновлено: 01.07.2024

Государственный концерн "Белнефтехим" сообщил об уже седьмом за последние полтора месяца увеличении стоимости бензина и топлива в стране. По новым ценам водители будут заправлять авто со вторника, 2 июля.

Как рассказали на сайте концерна, стоимость повысят снова на одну копейку. Вот новые цены (за литр):

АИ-92-К5-Евро – Br2,33,

АИ-95-К5-Евро – Br2,43,

АИ-98-К5-Евро – Br2,65,

ДТ-К5 – Br2,43.

Мы писали, что заместитель председателя концерна “Белнефтехим” Светлана Гурина пояснила, почему стоимость топлива решили повышать поэтапно, на одну копейку в неделю. А всего таких этапов было объявлено 8. Таким образом, белорусским водителям стоит готовиться к ещё одному обновлению цен на бензин и дизель в июле.

«Наиболее щадящий способ» — В «Белнефтехиме» объяснили, почему цены на бензин решили повышать на копейку в неделю

Также ранее Telegraf.news сравнивал цены на бензин в Беларуси со странами-соседками. К примеру, в Литве литр этой жидкости обойдется в $1,61, в Латвии — $1,76. А самая высокая цена на бензин - в Гонконге ($3,21).

«Белнефтехим» назвал новые цены на топливо в Беларуси. Как подорожало и сколько стоит бензин в странах-соседках?