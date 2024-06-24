"Белнефтехим" назвал новые цены на топливо в Беларуси. Как подорожало и сколько стоит бензин в странах-соседках?

Опубликовано: 24.06.2024 18:49 , Обновлено: 24.06.2024

Государственный концерн "Белнефтехим" сообщил об очередном подорожании бензина и дизельного топлива в Беларуси. Новые расценки начнут действовать во вторник, 25 июня. Посмотрели, какая стоимость литра бензина в других странах.

“Уровень предельных розничных цен на автобензины и дизельное топливо с 25 июня 2024 года увеличивается на одну копейку”, - сказано в сообщении на сайте концерна.

Вот новые цены (за один литр):

АИ-92-К5-Евро — 2,32 рубля,

АИ-95-К5-Евро — 2,42 рубля,

АИ-98-К5-Евро — 2,64 рубля,

ДТ-К5 — 2,42 рубля.

То есть средняя стоимость литра бензина в стране - 2,46 рубля (или $0,76 по курсу Национального банка на 24 июня). Для сравнения: в Литве литр бензина стоит $1,61, в Латвии - $1,76, Польше - $1,61. Цена в России - $0,65, Украине - $1,45.

Как отметил портал GlobalPetrolPrices, как правило, богатые страны имеют более высокие цены на бензин, а бедные государства и те, что производят и экспортируют нефть, - более низкие. Исключение из этого правила - экономически развитые США, где литр бензина стоит $0,99.

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По данным портала, дешевле всего эта жидкость стоит в Иране ($0,029), Ливии ($0,031) и Венесуэле ($0,035), а дороже - в Гонконге ($3,21), Монако ($2,29) и Исландии ($2,26).

Последний раз стоимость топлива в Беларуси подняли также на одну копейку 18 июня. Председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков в конце мая рассказал, что концерн решил поэтапно повышать цены, причина — увеличение затрат на производство нефтепродуктов. Стоимость топлива запланировали повышать каждую неделю на одну копейку в течение двух месяцев.

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