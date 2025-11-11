Не только картошка. Совмин Беларуси ввел требования к размерам яблок

Опубликовано: 11.11.2025 16:25 , Обновлено: 11.11.2025

Правительство Беларуси утвердило новые обязательные требования к размерам яблок, которые поставляются по государственному заказу. Таким образом Совмин ужесточил требования не только к картошке, о чем ранее сообщил МАРТ.

В сообщении правительства говорится, что поводом для нововведений стали жалобы людей на слишком мелкий картофель, который продавали прошлой зимой и весной. Теперь для нее повысили нижнюю границу размера. Если раньше клубень мог быть от 35 мм в диаметре, то теперь — только от 45 мм. Верхний предел в 80 мм остался прежним.

Что касается яблок, то в пресс-службе правительства не стали рассказывать, какие к ним ввели требования, ограничившись словом “калибровка”. Сам же документ ещё не опубликован, а его номер и название в правительстве не раскрыли.

В Совмине заверили, что в документе, которое подписал вице-премьер Александр Турчин, также говорится о “корректировке” объемов плодоовощной продукции, поставляемой в стабилизационные фонды.

Проще говоря, власти решили увеличить запасы основных овощей — картофеля, капусты, моркови, свеклы и лука — на следующую зиму и весну. Там читают, что это поможет стабилизировать цены в межсезонье.

На этом фоне МАРТ ранее отчитался о закладке продуктов в стабфонды. К 10 ноября план по «борщевому набору» и яблокам был выполнен на 96,4%. Хуже всего ситуация с яблоками — по ним запасы не добраны почти на пятую часть. Весь объем необходимо закупить до 15 ноября.

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