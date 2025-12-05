Совмин Беларуси разрешил повышать цену на яблоки на 10%, но только в одном случае

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Опубликовано: 05.12.2025 09:58 , Обновлено: 05.12.2025

Совет министров Беларуси скорректировал условия поставки свежих овощей и яблок из стабилизационных фондов страны. Сами стабфонды правительство увеличило на 5,7%, но только не по яблокам. Норму, поставленную в начале уборочной кампании, по её окончании, наоборот, снизили и разрешили некоторым поставщикам повышать цену на яблоки на 10%. Но только в одном случае.

Скорректированные цифры овоще и яблок, закладываемых в стабфонды страны, правительство закрепило в своём постановлении №701 от 3 декабря 2025 года, которое сегодня официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

В документе прописаны новые объёмы плодоовощной продукции, которые должны быть заложены в стабилизационные фонды для республиканских государственных нужд на межсезонный период 2025/2026 года. Общий объём по итогам уборочной кампании решили поднять почти на 5,7% - со 148,78 тыс. тонн до 157,22 тыс. тонн овощей из «борщевого» набора и яблок.

Объёмы выросли по всем товарным пунктам (а это картофель, лук, свекла, морковка, белокочанная капуста), за исключением яблок. Их общее количество в новой редакции документа ниже того, которое было запланировано этим летом, примерно на 2,4% - первоначально планировалось заложить в стабфонды 26,81 тыс. тонн свежих яблок, а в новой редакции - уже 26,18 тыс. тонн.

Кроме того, первоначальное постановление Совмина дополнили новым положением, согласно которому в случае, если не удаётся заложить в стабфонды установленный госзаказом объём собственных свежих яблок в межсезонье, облисполкомам и Минскрому горисполкому разрешается обратиться к импорту.

При этом заготовителям, определённые местными властями, при закладке недостающих объемов импортом вправе поднять цену на свою продукцию, но не более чем на 10% от максимальной розничной цены, установленной МАРТ. Эту добавленную стоимость правительство списывает на расходы заготовителей по хранению свежих яблок в специализированных хранилищах.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году правительство Беларуси также утвердило новые обязательные требования к размерам яблок, которые поставляются по государственному заказу, а также ужесточил требования к картошке.

Не только картошка. Совмин Беларуси ввел требования к размерам яблок