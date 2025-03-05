Белинвестбанк увеличил абонплату по некоторым карточкам. Но и улучшил ряд условий

Опубликовано: 05.03.2025 16:53 , Обновлено: 05.03.2025

С 13 марта 2025 года Белинвестбанк решил измененить тарифы на некоторые банковские услуги. Журналист Telegraf.news изучил обновлённый сборник размеров платы за операции и обнаружил следующие изменения. В первую очередь они коснулись абонентской платы по пакетам услуг, единовременного вознаграждения за обслуживание, а также лимитов на снятие наличных без комиссии.

Основное изменение — повышение абонентской платы за пакеты услуг. Так, для клиентов, подключивших пакет «Старт» после 20 июля 2022 года, ежемесячная плата выросла с 1,99 до 2,20 рубля. Для ранее подключённых клиентов цена останется прежней — 50 копеек. Обслуживание пакета «Стандарт» подорожало с 1,99 до 2,99 руб., «Премиум» — с 4,99 до 5,99 руб., «Драйв» — с 4,90 до 5,90 рубля.

Большие изменения затронули и пользователей пакетов «Финансовые витамины» . Ежемесячная плата за пакет «A» не изменилась и составила всё те же 3,90 рубля. А вот обладателям пакетов «B» и «C» придётся отдавать 6,90 рубля (на рубль больше). Вырастет и стоимость пакета «D» до 19,90 или 25,90 рубля — на тот же один рубль в зависимости от времени подключения.

Также значительно увеличится единовременное вознаграждение за весь период обслуживания по «Финансовым витаминам», если клиент не желает платить абонплату ежемесячно. «Витамины А» не подорожали, а вот «Витамины B, C и D» стали дороже на 60 рублей (рост с 354 до 414 рублей для B и C, с 1134 до 1194 рубля и с 1494 до 1554 рубля для D в зависимости от времени подключения)

Но есть и хорошие новости. Банк увеличил лимиты на снятие наличных без комиссии в банкоматах других банков. Причём нет уточнений, должны ли быть эти другие банки белорусскими. Для пользователей пакета «Финансовый витамин A» лимит вырос с 300 до 500 рублей в месяц, для «B» и «C» — с 500 до 800 рублей, а для «D» — с 1000 до 1500 рублей.

Кроме того, для пользователей пакета «Финансовые витамины D», подключённых после 8 мая 2024 года, банк увеличил количество бесплатных посещений в год залов повышенной комфортности в аэропорту «Минск» (с одного до двух) и зарубежных аэропортах (аналогично).

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте «Белинвестбанка».

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